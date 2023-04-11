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Дипломатия волка-воина

Российским дипломатам предстоит на время забыть об искусстве договариваться
Станислав Ткаченко , профессор СПбГУ, эксперт Валдайского клуба

Новые редакции Концепции внешней политики Российской Федерации принимаются нечасто. 31 марта президент Владимир Путин подписал такой документ, в предыдущий раз это было сделано семь лет назад. Основополагающие стратегии, концепции, доктрины в России пишутся вышестоящими руководителями для нижестоящих и предназначены для целей государственного управления. Все властные структуры должны понимать общую стратегию и свой конкретный маневр, поэтому российские доктринальные документы всегда конкретны и не несут в себе пропагандистского заряда. Их изучают во всем мире, поскольку знают: Россия именно так и будет действовать.

Всего с 1991 г. было одобрено шесть вариантов концепции, включая нынешнюю. По традиции они принимаются в ситуации, когда предыдущие версии устаревают и требуется решить две задачи: сделать публичными планы высшей российской власти по изменению курса внешней политики; послать структурам госуправления России сигнал о том, как строить общение с внешним миром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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