Дипломатия волка-воина

Новые редакции Концепции внешней политики Российской Федерации принимаются нечасто. 31 марта президент Владимир Путин подписал такой документ, в предыдущий раз это было сделано семь лет назад. Основополагающие стратегии, концепции, доктрины в России пишутся вышестоящими руководителями для нижестоящих и предназначены для целей государственного управления. Все властные структуры должны понимать общую стратегию и свой конкретный маневр, поэтому российские доктринальные документы всегда конкретны и не несут в себе пропагандистского заряда. Их изучают во всем мире, поскольку знают: Россия именно так и будет действовать.