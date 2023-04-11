Дипломатия волка-воина

Дипломатия волка-воинаРоссийским дипломатам предстоит на время забыть об искусстве договариваться
Новые редакции Концепции внешней политики Российской Федерации принимаются нечасто. 31 марта президент Владимир Путин подписал такой документ, в предыдущий раз это было сделано семь лет назад. Основополагающие стратегии, концепции, доктрины в России пишутся вышестоящими руководителями для нижестоящих и предназначены для целей государственного управления. Все властные структуры должны понимать общую стратегию и свой конкретный маневр, поэтому российские доктринальные документы всегда конкретны и не несут в себе пропагандистского заряда. Их изучают во всем мире, поскольку знают: Россия именно так и будет действовать.
Всего с 1991 г. было одобрено шесть вариантов концепции, включая нынешнюю. По традиции они принимаются в ситуации, когда предыдущие версии устаревают и требуется решить две задачи: сделать публичными планы высшей российской власти по изменению курса внешней политики; послать структурам госуправления России сигнал о том, как строить общение с внешним миром.