Кенигсбергу Кенигсбергово

Вернуть славное имя на карты решил правительственный комитет по стандартизации географических названий за пределами Республики Польши. Чиновники осознали, что название Калининград – «искусственное», «принесенное извне» и «не имеет отношения ни к городу, ни к области». А имя Михаила Калинина имеет в Польше «негативную коннотацию».