Кенигсбергу Кенигсбергово

Кенигсбергу КенигсберговоВернув Калининграду его прежнее имя, прилично было бы вернуть и его прежние земли
На прошлой неделе в Польше начали менять указатели на дорогах, ведущих в Калининград. Теперь на щитах пишут Królewiec (Крулевец, «королевский») – этим именем поляки когда-то называли Кенигсберг (нем. «королевская гора»), столицу Восточной Пруссии. Восстановлению исторической памяти подвергнутся 26 плакатов у дороги, что обойдется польскому бюджету в 60 000 злотых (1,1 млн руб.).
Вернуть славное имя на карты решил правительственный комитет по стандартизации географических названий за пределами Республики Польши. Чиновники осознали, что название Калининград – «искусственное», «принесенное извне» и «не имеет отношения ни к городу, ни к области». А имя Михаила Калинина имеет в Польше «негативную коннотацию».
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам