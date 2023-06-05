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Кенигсбергу Кенигсбергово

Вернув Калининграду его прежнее имя, прилично было бы вернуть и его прежние земли
Кирилл Вишнепольский , редактор отдела «Мнения»

На прошлой неделе в Польше начали менять указатели на дорогах, ведущих в Калининград. Теперь на щитах пишут Królewiec (Крулевец, «королевский») – этим именем поляки когда-то называли Кенигсберг (нем. «королевская гора»), столицу Восточной Пруссии. Восстановлению исторической памяти подвергнутся 26 плакатов у дороги, что обойдется польскому бюджету в 60 000 злотых (1,1 млн руб.).

Вернуть славное имя на карты решил правительственный комитет по стандартизации географических названий за пределами Республики Польши. Чиновники осознали, что название Калининград – «искусственное», «принесенное извне» и «не имеет отношения ни к городу, ни к области». А имя Михаила Калинина имеет в Польше «негативную коннотацию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных