Немецкий политолог Ульрике Геро опубликовала нашумевшую книгу под названием «Финал Европы: почему европейский политический проект потерпел неудачу и как мы можем мечтать о нем снова?» (Endspiel Europa. Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können? Франкфурт-на-Майне, 2022. – «Ведомости»). Геро, известная своей критикой США и НАТО, с поразительной ясностью определяет опасность, исходящую от господства Соединенных Штатов в мире.