Соединенные Штаты Европы

Соединенные Штаты ЕвропыПочему Евросоюз в его нынешнем виде не может быть противовесом США
Немецкий политолог Ульрике Геро опубликовала нашумевшую книгу под названием «Финал Европы: почему европейский политический проект потерпел неудачу и как мы можем мечтать о нем снова?» (Endspiel Europa. Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können? Франкфурт-на-Майне, 2022. – «Ведомости»). Геро, известная своей критикой США и НАТО, с поразительной ясностью определяет опасность, исходящую от господства Соединенных Штатов в мире.
Из этого состоит первая половина книги. В качестве противовеса Геро рекомендует создать Европу, в которой все национальные государства объединены в сверхгосударство. Это вторая половина книги. И вот тут Геро ошибается.
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