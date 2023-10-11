Энергопереходы, движимые реалистичным подходом

Энергопереходы, движимые реалистичным подходомВсеобъемлющая энергобезопасность и декарбонизация – это две неразрывно связанные цели
У каждого найдется что сказать о нефти. Некоторые считают, что нефть – единственная причина изменения климата. Другие – что от нее можно отказаться в два счета, просто перекрыв инвестиции в новые проекты. Когда звучит слово «нефть», у людей перед глазами возникают образы геополитики, исторических мировых событий и актера Дэниела Дэй-Льюиса в одноименной кинокартине Пола Томаса Андерсона. Нефть упоминается в бесчисленном множестве книг, фильмов и композиций почти на всех языках нашей планеты. Ее обсуждают повсюду – от семейных застолий до кулуаров власти каждой страны.
При этом сколько из нас отдает себе отчет о том, какие предметы повседневного пользования имеют на самом деле нефтяное происхождение? Мы принимаем как должное бензин, дизель и реактивное топливо, приводящие в движение наши автомобили с двигателями внутреннего сгорания, корабли и самолеты. Но мы даже не задумываемся о том, что дороги, взлетно-посадочные полосы и автостоянки, ежедневно используемые для поездок на работу или в отпуск, покрыты композитным материалом, состоящим из битума – продукта нефтепереработки. Шины эксплуатируемых нами автомобилей, самолетов и велосипедов содержат синтетический каучук, также произведенный из материалов нефтепереработки.
В список повседневных предметов, производимых с использованием нефти, входят зубная паста, дезодоранты, мыло, фотоаппараты, компьютеры, обивка для мебели, фаянсовые изделия, контактные линзы, протезы конечностей и искусственные сердца, шприцы, солнечные батареи, изобилие медикаментов и многое другое. Трезво взглянув на бесчисленное разнообразие назначений нефти, можно с уверенностью оценивать будущую траекторию спроса на этот энергоноситель.
Согласно долгосрочному прогнозу ОПЕК (World Oil Outlook), ожидается, что к 2045 г. численность населения планеты увеличится на 1,6 млрд, достигнув отметки в 9,5 млрд человек, при том что размер мировой экономики удвоится по сравнению с 2021 г. Нам также нельзя забывать, что сегодня далеко не все имеют доступ даже к предметам первой необходимости, производимым из нефти или продуктов ее переработки, и причиной этому является не что иное, как энергетическая бедность. Прискорбная реальность такова, что более 700 млн человек на планете до сих пор не имеют доступа к электричеству, а 2,4 млрд человек используют неэффективные и загрязняющие системы приготовления пищи. Вопрос подлежит безотлагательному решению.
Все это означает, что миру потребуется больше энергии, причем во всех ее формах. Мы прогнозируем, что к 2045 г. глобальный спрос на первичную энергию вырастет на 23%, а нефть сохранит лидерство в мировом энергобалансе. Таким образом, ключевой вызов для мирового сообщества будет заключаться в одновременном удовлетворении растущего спроса, борьбе с энергетической бедностью, обеспечении энергетической безопасности и, конечно же, снижении выбросов в соответствии с Парижским соглашением. Решение поставленной задачи потребует кооперации на глобальном уровне, использования всех видов энергии и технологий, а также инвестиций в беспрецедентных масштабах.
Согласно нашему прогнозу до 2045 г., лишь одной только нефтяной отрасли потребуются совокупные вложения в объеме около $14 трлн. При этом стоит подчеркнуть, что уровни инвестиций в последние годы были значительно ниже требуемых. Причины этого кроются в том числе в отраслевом спаде, последствиях пандемии, распространении риторики принижения значимости нефти, а также в растущем внимании к вопросам экологии, социальной политики и корпоративного управления. Недоинвестирование ставит под удар всю энергетическую систему, принимаемую нами как должное.
Всеобъемлющая энергобезопасность и декарбонизация – это две неразрывно связанные задачи. Страны – члены ОПЕК решительно нацелены внести свой вклад в удовлетворение мирового энергетического спроса при одновременном устойчивом снижении техногенной нагрузки со стороны нефтяного сектора. Наши страны-члены инвестируют в добывающие и перерабатывающие мощности, применяют более чистые технологии и мобилизуют наш обширный профессиональный опыт в целях декарбонизации отрасли. Они реализуют масштабные инвестиционные программы, связанные с возобновляемыми источниками энергии и производством водорода, различными передовыми технологиями, в том числе захвата, использования и хранения углерода, а также продвигают экономику замкнутого углеродного цикла для совершенствования общих экологических метрик.
ОПЕК считает, что стоящая перед нами первостепенная задача должна быть определена с максимальной точностью. Речь идет о сокращении выбросов парниковых газов, а не об ошибочной риторике замены одного энергоносителя другим. Нам требуется прагматичный и реалистичный подход к решению климатических задач. Мы призываем руководствоваться здравым смыслом при разработке стратегий реализации трех столпов успешных и методичных энергетических переходов: энергетической безопасности, экономической доступности и устойчивости. Реалистичный подход требует от всех нас признания ключевой роли нефти в нашей повседневной жизни – роли, которую она играла и продолжит играть в формировании современности. У каждого найдется что сказать о нефти. Ведь она имеет значение для нас всех.