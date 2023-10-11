Энергопереходы, движимые реалистичным подходом

Согласно долгосрочному прогнозу ОПЕК (World Oil Outlook), ожидается, что к 2045 г. численность населения планеты увеличится на 1,6 млрд, достигнув отметки в 9,5 млрд человек, при том что размер мировой экономики удвоится по сравнению с 2021 г. Нам также нельзя забывать, что сегодня далеко не все имеют доступ даже к предметам первой необходимости, производимым из нефти или продуктов ее переработки, и причиной этому является не что иное, как энергетическая бедность. Прискорбная реальность такова, что более 700 млн человек на планете до сих пор не имеют доступа к электричеству, а 2,4 млрд человек используют неэффективные и загрязняющие системы приготовления пищи. Вопрос подлежит безотлагательному решению.