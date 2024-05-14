В чем смысл этих назначений?Кадровые решения принимаются в рамках логики и экономических планов президента
Новый состав правительства, поддержанный в воскресенье профильными комитетами Госдумы, а в понедельник частично утвержденный уже нижней палатой парламента, показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах. При этом обновленная конфигурация правительства должна ускорить реализацию новых национальных проектов, обозначенных в указе президента о национальных целях.
Ключевой момент – это усиление внимания вопросам обеспечения технологического суверенитета и развития реального сектора экономики, экономической безопасности страны. Об этом говорит повышение роли Дениса Мантурова до должности первого вице-премьера, переход экономического блока под кураторство Александра Новака, повышение до уровня вице-премьера Дмитрия Патрушева.