В чем смысл этих назначений?

Новый состав правительства, поддержанный в воскресенье профильными комитетами Госдумы, а в понедельник частично утвержденный уже нижней палатой парламента, показывает ставку на преемственность выбранного ранее курса с точечным обновлением профессионалами-практиками в своих сферах. При этом обновленная конфигурация правительства должна ускорить реализацию новых национальных проектов, обозначенных в указе президента о национальных целях.