Неравный брак

Обращает на себя внимание, что в структуре газовых доходов самые высокие темпы прироста приходятся на НДПИ на газоконденсат – поступления этого налога выросли в указанный период на 83% год к году, со 121 млрд до 221 млрд руб. Но этот сынок, скорее, в маму, чем в папу, – газоконденсат относится к жидким углеводородам и добывается преимущественно нефтяными, а не газовыми компаниями. Поэтому в какую графу его относить – в нефтяные или в газовые доходы, – большой вопрос. А НДПИ непосредственно по газу вырос лишь на 33% до 522 млрд руб., в то время как объем экспортной пошлины на «голубое топливо» и вовсе сократился на 9% до 158 млрд.