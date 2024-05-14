Неравный брак

Неравный бракПочему у нефтегазовых доходов бюджета – женское лицо
С легкой руки художника Васи Ложкина главные источники пополнения российского бюджета получили звучные эпитеты «нефть-матушка» и «газ-батюшка». Повенчав их в своем диптихе, художник невольно отразил бытующую на государственном уровне традицию – считать общие семейные доходы этих двух совсем разных отраслей. Но беда в том, что этот брак уже давно стал неравным, ибо один из супругов стабильно отличается высокими заработками, в то время как другой близок к банкротству.
Вот и в свежем сообщении Минфина говорится о том, что за первые четыре месяца текущего года нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. до 4,157 трлн руб. При этом ненефтегазовые доходы подросли в относительном выражении гораздо скромнее – на 36,8% до 7,526 трлн. Как следствие, общий показатель выглядит весьма впечатляющее – 11,684 трлн, что на 50,1% больше, чем за январь – апрель 2023 г.
Но интересно оценить не общий заработок нефтегазового комплекса, а реальный вклад входящих в него отраслей. И тут мы сразу увидим, что батюшка явно не справляется с ролью кормильца семьи. Так, газовые доходы бюджета увеличились в январе – апреле 2024 г. на 31% год к году, с 686 млрд до 901 млрд руб., т. е. продемонстрировали более низкую динамику, чем ненефтегазовые. Иными словами, газовая отрасль ухудшала общую картину по экономике.
Обращает на себя внимание, что в структуре газовых доходов самые высокие темпы прироста приходятся на НДПИ на газоконденсат – поступления этого налога выросли в указанный период на 83% год к году, со 121 млрд до 221 млрд руб. Но этот сынок, скорее, в маму, чем в папу, – газоконденсат относится к жидким углеводородам и добывается преимущественно нефтяными, а не газовыми компаниями. Поэтому в какую графу его относить – в нефтяные или в газовые доходы, – большой вопрос. А НДПИ непосредственно по газу вырос лишь на 33% до 522 млрд руб., в то время как объем экспортной пошлины на «голубое топливо» и вовсе сократился на 9% до 158 млрд.
Вполне понятно, откуда у батюшки хворь – простудился, сидя на газовой трубе, идущей в Европу. Многолетнее упование на европейский рынок, слабая диверсификация поставок, практическое отсутствие интереса к теме СПГ, пренебрежение внутренним рынком – все эти вредные привычки привели к тому, что сегодня газовую отрасль никак нельзя назвать кормильцем бюджета.
В этой ситуации основную тяжесть наполнения российской казны взяла на себя нефть-матушка. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление (более интенсивное, чем на газовую отрасль), она смогла в целом сохранить масштабы экспортных поставок, которые уменьшаются исключительно в силу действия соглашения ОПЕК+, а не из-за отсутствия рынков сбыта и не из-за иных внешних обстоятельств.
В результате поступления от нефтяной промышленности в казну выросли за четыре месяца более чем в два раза год к году, с 1,597 трлн до 3,257 трлн руб. Главный источник такого роста – увеличение объема НДПИ на нефть (на 98% до 3,4 трлн). Очень важный вклад в бюджет за рассматриваемый период внес также налог на дополнительных доход (НДД), его за январь – апрель собрали чуть более 1 трлн – на 162% больше, чем годом ранее.
Итак, получается, что 78% семейного бюджета (т. е. общих нефтегазовых доходов РФ) обеспечили нефтяники, а остальные 22% – газовики, и то если весь газоконденсат приписать к газовой отрасли. Какой-то мезальянс получается...
Конечно, к этим цифровым раскладам можно было бы отнестись как к забавной статистике, не имеющей практического смысла. В самом деле, какая разница, как называть доходы: «нефтегазовые», «нефтегазоугольные», «энергетические» или еще как-то. Они от этого не станут ни меньше, ни больше. Да, такая расплывчатая формулировка защищает поблекший имидж батюшки-«Газпрома», не балующего семью гостинцами. Ну, казалось бы, да и Бог с ним!
Но дело тут не только в чести газовой монополии. Проблема в том, что излишне обобщенная статистика маскирует реальные проблемы отрасли. Матушке-нефти ее достижения даются ох как нелегко – приходится активно крутиться, обходить санкционные барьеры и при этом максимально затягивать пояса, в том числе кардинально сокращая операционные расходы. Тем временем тот же «Газпром» по-прежнему позволяет себе увеличивать капиталовложения – на фоне падения добычи и годового убытка. Но эта неэффективность маскируется бравурными отчетами об увеличении «нефтегазовых доходов».
Оптимистичные цифры порождают очередную волну предложений по увеличению налогового пресса для нефтегаза. Мол, если поступления в бюджет растут, то, значит, есть чему расти и есть что взять дополнительно. И как вы думаете, для какой отрасли повысят налоги в первую очередь – для сгибающейся под тяжестью фискальных поборов нефтяной или для гораздо менее обложенной налогами газовой? Имеющийся опыт не оставляет места для сомнений – конечно, для нефтяной. Так уж повелось. Только за последние пять лет доля налогов в финансовом результате нефтяной отрасли превысила 75%. А с учетом постоянно растущих тарифов естественных монополий нагрузка на финансовый результат нефтянки превышает 85%.
Но беда в том, что дополнительных источников роста поступлений в бюджет у нефтяников не осталось. Нефть-матушка уже отдала стране все, что могла, и если газ-батюшка продолжит лежать на печи, то и вся семья может по миру пойти...