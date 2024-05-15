Европейские выборы и кампания против АдГ

Когда я прочитал заголовок о том, что министр обороны Германии Писториус заявил о намерении поставить Украине три ракетных комплекса HIMARS, я сначала подумал, что это опечатка. Ведь у бундесвера нет ни одной пусковой установки HIMARS. Были менее эффективные системы MARS II, но они все уже переданы Украине. Однако, когда я прочитал всю статью, я все понял: Германия оплачивает поставку Украине ракетных комплексов HIMARS из военных запасов США. Мало того, что мы безвозмездно и навсегда передаем вооружение своего собственного бундесвера, в то время как США предоставляют свое Украине только «в аренду», так теперь мы еще и оплачиваем поставки оружия для нее!