Европейские выборы и кампания против АдГГолосование 9 июня покажет, какое количество граждан Германии способно думать самостоятельно
Когда я прочитал заголовок о том, что министр обороны Германии Писториус заявил о намерении поставить Украине три ракетных комплекса HIMARS, я сначала подумал, что это опечатка. Ведь у бундесвера нет ни одной пусковой установки HIMARS. Были менее эффективные системы MARS II, но они все уже переданы Украине. Однако, когда я прочитал всю статью, я все понял: Германия оплачивает поставку Украине ракетных комплексов HIMARS из военных запасов США. Мало того, что мы безвозмездно и навсегда передаем вооружение своего собственного бундесвера, в то время как США предоставляют свое Украине только «в аренду», так теперь мы еще и оплачиваем поставки оружия для нее!
А какое отношение это имеет к европейским выборам, спросит читатель. Я скажу: самое прямое! С конца прошлого года стало ясно – и я уже анализировал это на страницах «Ведомостей», что США хотят уйти из Украины. Но при этом они хотят продолжать зарабатывать на Украине, больше не оказывая никакой поддержки. И это независимо от того, кто победит на президентских выборах – Трамп или Байден. Решение уже принято: европейцы должны взять на себя долю США. Обещание министра обороны Германии купить в США три системы HIMARS, чтобы сразу же передать их Украине, лишь начало процесса.