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Европейские выборы и кампания против АдГ

Голосование 9 июня покажет, какое количество граждан Германии способно думать самостоятельно
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

Когда я прочитал заголовок о том, что министр обороны Германии Писториус заявил о намерении поставить Украине три ракетных комплекса HIMARS, я сначала подумал, что это опечатка. Ведь у бундесвера нет ни одной пусковой установки HIMARS. Были менее эффективные системы MARS II, но они все уже переданы Украине. Однако, когда я прочитал всю статью, я все понял: Германия оплачивает поставку Украине ракетных комплексов HIMARS из военных запасов США. Мало того, что мы безвозмездно и навсегда передаем вооружение своего собственного бундесвера, в то время как США предоставляют свое Украине только «в аренду», так теперь мы еще и оплачиваем поставки оружия для нее!

А какое отношение это имеет к европейским выборам, спросит читатель. Я скажу: самое прямое! С конца прошлого года стало ясно – и я уже анализировал это на страницах «Ведомостей», что США хотят уйти из Украины. Но при этом они хотят продолжать зарабатывать на Украине, больше не оказывая никакой поддержки. И это независимо от того, кто победит на президентских выборах – Трамп или Байден. Решение уже принято: европейцы должны взять на себя долю США. Обещание министра обороны Германии купить в США три системы HIMARS, чтобы сразу же передать их Украине, лишь начало процесса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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