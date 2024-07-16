Новой эпохе – новый рубль

В 1991 г. индустриальная эпоха сменилась информационной – за наш счет и на наших костях. Это имело четкое количественное выражение: именно в тот год в наиболее передовой тогда в социальном отношении стране – США – затраты на приобретение информации и информационных технологий впервые и навсегда превысили расходы на производственные технологии и основные фонды.