Инфраструктурные проекты как двигатель развития России

Главным результатом всех национальных программ должно быть изменение жизни людей к лучшему, говорил президент России Владимир Путин. В мае он подписал новый «майский указ». Программа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» включает семь ключевых целей, которые, хотя и рассматриваются отдельно, связаны между собой.