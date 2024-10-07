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Инфраструктурные проекты как двигатель развития России

Инструмент ГЧП остается недоиспользованным из-за зарегулированности и специфичных требований к подготовке проектов
Яков Сергиенко , генеральный директор «Яков и партнеры», член жюри премии «Ведомости Импульс»

Главным результатом всех национальных программ должно быть изменение жизни людей к лучшему, говорил президент России Владимир Путин. В мае он подписал новый «майский указ». Программа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» включает семь ключевых целей, которые, хотя и рассматриваются отдельно, связаны между собой.

«Взаимоувязанность», пожалуй, один из важнейших элементов в новом, уже третьем поколении документа. Впервые майские указы были подписаны 7 мая 2012 г. сразу после вступления Владимира Путина в должность на новый срок. Тогда была поставлена цель выполнить 218 поручений до 2020 г., в итоге результат оказался разрозненным и варьировался от 65 до 110% в зависимости от направления работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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