Инфраструктурные проекты как двигатель развития России

Инфраструктурные проекты как двигатель развития РоссииИнструмент ГЧП остается недоиспользованным из-за зарегулированности и специфичных требований к подготовке проектов
Главным результатом всех национальных программ должно быть изменение жизни людей к лучшему, говорил президент России Владимир Путин. В мае он подписал новый «майский указ». Программа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» включает семь ключевых целей, которые, хотя и рассматриваются отдельно, связаны между собой.
«Взаимоувязанность», пожалуй, один из важнейших элементов в новом, уже третьем поколении документа. Впервые майские указы были подписаны 7 мая 2012 г. сразу после вступления Владимира Путина в должность на новый срок. Тогда была поставлена цель выполнить 218 поручений до 2020 г., в итоге результат оказался разрозненным и варьировался от 65 до 110% в зависимости от направления работы.