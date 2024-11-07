Стратегические сигналы в области ядерного сдерживания

Стратегические сигналы в области ядерного сдерживанияО чем говорит активность великих держав в 2024 году
Осенне-зимний сезон, конец календарного года – время подведения итогов. Именно на этот период во многих странах приходятся и масштабные учения, которые направлены на укрепление ядерного сдерживания и стратегической стабильности. Хотя порой эти две задачи могут и противоречить друг другу. Так, появление новых средств доставки ядерного оружия и/или образцов неядерного оружия может восприниматься как дестабилизирующий фактор и требовать контрмер.
Ситуация усугубляется особо сложным характером стратегических вооружений, проекты разработки, испытаний, производства и развертывания которых требуют десятилетий усилий и огромных ресурсов. В случае неверной оценки планов вероятных противников может быть заложена база для стратегического баланса (или дисбаланса) на годы вперед. Например, северокорейские ракетные успехи заставляют США укреплять свою противоракетную оборону, что ведет к поиску новых решений по преодолению ПРО в России и Китае. И, опять же, речь идет о программах на десятилетия.