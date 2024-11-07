Стратегические сигналы в области ядерного сдерживания

Ситуация усугубляется особо сложным характером стратегических вооружений, проекты разработки, испытаний, производства и развертывания которых требуют десятилетий усилий и огромных ресурсов. В случае неверной оценки планов вероятных противников может быть заложена база для стратегического баланса (или дисбаланса) на годы вперед. Например, северокорейские ракетные успехи заставляют США укреплять свою противоракетную оборону, что ведет к поиску новых решений по преодолению ПРО в России и Китае. И, опять же, речь идет о программах на десятилетия.