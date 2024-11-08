«Каникулы»: дети, драмы, две дамы

«Каникулы»: дети, драмы, две дамыВ прокат вышла меланхоличная комедия про то, что весь мир – театр
Школьный драмкружок из Калуги летит на детский театральный фестиваль в Сочи. Разновозрастная стайка ребят в сопровождении двух учительниц – руководителя кружка Татьяны Викторовны (Дарья Савельева – «Комбинат «Надежда», «Обычная женщина», «Привет, мама») и завуча Марии Генриховны (Полина Кутепова – «Настя», «Мелкий бес») – проведет пять дней на теплом, но уже по-осеннему пасмурном побережье Черного моря.
Учительницы будут покорно страдать от скуки на фестивальных собраниях, пить вино на ночном пляже. У детей, как водится, свои заботы. Кто-то кого-то буллит, кто-то в кого-то влюблен, у кого-то немножко звездная болезнь. И с самого начала надо всем происходящим будет висеть тень обреченности: в первые же минуты из подслушанного разговора зритель узнает, что театральный кружок закрывают. И потому все эти конкурсы, репетиции, победы и поражения по большому счету уже не имеют никакого значения.