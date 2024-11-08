«Каникулы»: дети, драмы, две дамы

Учительницы будут покорно страдать от скуки на фестивальных собраниях, пить вино на ночном пляже. У детей, как водится, свои заботы. Кто-то кого-то буллит, кто-то в кого-то влюблен, у кого-то немножко звездная болезнь. И с самого начала надо всем происходящим будет висеть тень обреченности: в первые же минуты из подслушанного разговора зритель узнает, что театральный кружок закрывают. И потому все эти конкурсы, репетиции, победы и поражения по большому счету уже не имеют никакого значения.