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«Каникулы»: дети, драмы, две дамы

В прокат вышла меланхоличная комедия про то, что весь мир – театр
Роман Черкасов , критик

Школьный драмкружок из Калуги летит на детский театральный фестиваль в Сочи. Разновозрастная стайка ребят в сопровождении двух учительниц – руководителя кружка Татьяны Викторовны (Дарья Савельева – «Комбинат «Надежда», «Обычная женщина», «Привет, мама») и завуча Марии Генриховны (Полина Кутепова – «Настя», «Мелкий бес») – проведет пять дней на теплом, но уже по-осеннему пасмурном побережье Черного моря.

Учительницы будут покорно страдать от скуки на фестивальных собраниях, пить вино на ночном пляже. У детей, как водится, свои заботы. Кто-то кого-то буллит, кто-то в кого-то влюблен, у кого-то немножко звездная болезнь. И с самого начала надо всем происходящим будет висеть тень обреченности: в первые же минуты из подслушанного разговора зритель узнает, что театральный кружок закрывают. И потому все эти конкурсы, репетиции, победы и поражения по большому счету уже не имеют никакого значения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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