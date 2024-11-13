Разрушение как по маслу

Разрушение как по маслуДействия ЦБ бьют по наиболее сложным производственным цепочкам
Никого уже давно не волнует, что в рыночной экономике дефицит невозможен теоретически – нехватка товара компенсируется сначала ростом цен, а затем созданием новых мощностей. Рост цен же мы наблюдаем и без всякой связи с дефицитом, как некую константу. А создание новых мощностей благодаря бюрократии отечественной сборки идет в основном вне России.
Возможно, системное подавление российского производства всерьез рассматривается как новый бесспорный успех импортозамещения. Ведь еще в мае 2022 г. министр экономического развития Решетников убедительно разъяснил депутатам Госдумы, что этот термин теперь означает замену европейского импорта не только произведенным в России, но и произведенным в других странах.
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