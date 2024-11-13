Разрушение как по маслу

Никого уже давно не волнует, что в рыночной экономике дефицит невозможен теоретически – нехватка товара компенсируется сначала ростом цен, а затем созданием новых мощностей. Рост цен же мы наблюдаем и без всякой связи с дефицитом, как некую константу. А создание новых мощностей благодаря бюрократии отечественной сборки идет в основном вне России.