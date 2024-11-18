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В поисках настоящего Шагала

Как обезопасить свою коллекцию произведений искусства от подделок
Егор Альтман , владелец Altman’s Gallery

На днях итальянские карабинеры из лучшего в мире подразделения по борьбе с преступлениями в сфере искусства накрыли огромную общеевропейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства. Более 2000 подделок под Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и других известных художников изъято. На рынке за них можно было бы выручить более $200 млн. Учитывая, что многие рассматривают сегодня арт-рынок как инвестиционный, эта новость вызвала у неквалифицированных инвесторов некоторые вопросы. Чем рынок поддельного искусства в Европе отличается от российского и как обезопасить свою коллекцию от подделок?

$600 млрд годового оборота мирового арт-рынка – достаточно привлекательная среда для криминала. При этом Россия, я думаю, находится в первой тройке стран по количеству фейковых вещей, оборачивающихся на рынке. Русское искусство, которое продается и здесь, и за границей, очень часто является поддельным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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