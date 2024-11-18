В поисках настоящего Шагала

На днях итальянские карабинеры из лучшего в мире подразделения по борьбе с преступлениями в сфере искусства накрыли огромную общеевропейскую сеть по изготовлению и продаже поддельных произведений искусства. Более 2000 подделок под Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и других известных художников изъято. На рынке за них можно было бы выручить более $200 млн. Учитывая, что многие рассматривают сегодня арт-рынок как инвестиционный, эта новость вызвала у неквалифицированных инвесторов некоторые вопросы. Чем рынок поддельного искусства в Европе отличается от российского и как обезопасить свою коллекцию от подделок?