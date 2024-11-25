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Не дать живой воде стать мертвой

Единый федеральный проект позволит усилить контроль за выполнением масштабных планов по сохранению главных рек
Александр Закондырин , председатель Общественного совета при Минприроды, и. о. директора ФГБУ «ВНИИ Экология»

В 2025 г. запускается федеральный проект по оздоровлению крупнейших водных объектов «Вода России», который должен объединить «водные» составляющие нацпроекта «Экология» – «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов». Он предполагает строительство очистных сооружений, расчистку русел рек, озер, водохранилищ, очистку берегов, строительство и ремонт гидротехнических сооружений. Объединение этих задач, на которые в ближайшие пять лет государство выделит более 200 млрд руб., в единый федеральный проект позволит усилить контроль за выполнением масштабных планов по сохранению главных рек и озер России.

Еще в мае 2024 г. президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию инвестиций регионов в модернизацию очистных сооружений для реализации национальной цели «Экологическое благополучие»: инструменты льготного финансирования, включая программы льготного лизинга для приобретения малых очистных сооружений водоочистки и канализации. Организациям, которые не обеспечивают нормативную очистку сточных вод в период проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту очистных сооружений, президент напомнил об ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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