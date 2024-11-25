Не дать живой воде стать мертвой

В 2025 г. запускается федеральный проект по оздоровлению крупнейших водных объектов «Вода России», который должен объединить «водные» составляющие нацпроекта «Экология» – «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов». Он предполагает строительство очистных сооружений, расчистку русел рек, озер, водохранилищ, очистку берегов, строительство и ремонт гидротехнических сооружений. Объединение этих задач, на которые в ближайшие пять лет государство выделит более 200 млрд руб., в единый федеральный проект позволит усилить контроль за выполнением масштабных планов по сохранению главных рек и озер России.