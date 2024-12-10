Испытание многовариантным будущим

Неопределенность, а также естественные изменения в повседневных бытовых практиках и медиапотреблении формируют для основных партий две группы вызовов: технологический и идеологический. Ответ на первый – это четкое представление, какую конфигурацию должна иметь партийная инфраструктура от региональных отделений до системы коммуникаций и агитационно-пропагандистской работы, чтобы максимально быстро перенастраиваться, оперативно реагировать на новые тренды и запросы. В случае же с идеологией речь идет не только о позиционировании вокруг вопросов, связанных со СВО (здесь все более или менее определенно), но и о формулировании своего видения образа привлекательного для избирателей желаемого будущего.