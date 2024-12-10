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Испытание многовариантным будущим

У партии власти нет другого пути, кроме как становиться современной технологической платформой
Константин Костин , руководитель Фонда развития гражданского общества

Контекст специальной военной операции (СВО) и новая нормальность будут испытывать участников выборов депутатов Госдумы 2026 г. многовариантностью и неопределенностью. Что, собственно, имеется в виду? Очевидно, что такие важные вопросы, как тактика и стратегия СВО, возможные мирные переговоры, заключение серьезных международных соглашений будут решаться без оглядки на политический календарь. А следовательно, ни одно из этих событий и его электоральный эффект невозможно заранее заложить в сценарий избирательной кампании. В то же время очевидно, что участники выборов должны быть готовы к любым развилкам и поворотам.

Неопределенность, а также естественные изменения в повседневных бытовых практиках и медиапотреблении формируют для основных партий две группы вызовов: технологический и идеологический. Ответ на первый – это четкое представление, какую конфигурацию должна иметь партийная инфраструктура от региональных отделений до системы коммуникаций и агитационно-пропагандистской работы, чтобы максимально быстро перенастраиваться, оперативно реагировать на новые тренды и запросы. В случае же с идеологией речь идет не только о позиционировании вокруг вопросов, связанных со СВО (здесь все более или менее определенно), но и о формулировании своего видения образа привлекательного для избирателей желаемого будущего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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