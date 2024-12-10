Испытание многовариантным будущим

Испытание многовариантным будущимУ партии власти нет другого пути, кроме как становиться современной технологической платформой
Контекст специальной военной операции (СВО) и новая нормальность будут испытывать участников выборов депутатов Госдумы 2026 г. многовариантностью и неопределенностью. Что, собственно, имеется в виду? Очевидно, что такие важные вопросы, как тактика и стратегия СВО, возможные мирные переговоры, заключение серьезных международных соглашений будут решаться без оглядки на политический календарь. А следовательно, ни одно из этих событий и его электоральный эффект невозможно заранее заложить в сценарий избирательной кампании. В то же время очевидно, что участники выборов должны быть готовы к любым развилкам и поворотам.
Неопределенность, а также естественные изменения в повседневных бытовых практиках и медиапотреблении формируют для основных партий две группы вызовов: технологический и идеологический. Ответ на первый – это четкое представление, какую конфигурацию должна иметь партийная инфраструктура от региональных отделений до системы коммуникаций и агитационно-пропагандистской работы, чтобы максимально быстро перенастраиваться, оперативно реагировать на новые тренды и запросы. В случае же с идеологией речь идет не только о позиционировании вокруг вопросов, связанных со СВО (здесь все более или менее определенно), но и о формулировании своего видения образа привлекательного для избирателей желаемого будущего.