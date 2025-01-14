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Последний шанс крупного бизнеса: цифровизация перерождает государства

Российский капитал должен взять будущее в свои руки и развернуть масштабные проекты
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Крупная промышленность с момента своего возникновения остро нуждалась в государстве для обеспечения сырьем и рынками сбыта, развития необходимой для конкурентоспособности фундаментальной науки, обеспечения массовых здравоохранения и образования (не говоря о пресловутой политической стабильности). На пике индустриальной эпохи наблюдалось фактическое слияние государства с крупнейшими промышленными корпорациями (вне зависимости от того, оформлялось ли оно в «государственно-монополистический капитализм», «социалистическую систему» или сопровождалось формальным обособлением тесно сотрудничавших при этом государства и капитала, как в англосаксонской системе). При этом чем более плотным становился их симбиоз, тем выше в краткосрочном плане оказывалась конкурентоспособность соответствующего общества, тем больше была его совокупная мощь.

Информационная эпоха знаменовала собой поражение производительного капитала в его вечной борьбе с финансовым спекулятивным капиталом и фактическое подчинение последним традиционного государства. Понятно, что длительное подчинение не могло не вести к естественной и почти всеобъемлющей деградации структур государственного управления, которую мы наблюдаем за небольшими исключениями (вроде Сальвадора) практически во всем мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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