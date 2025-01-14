Последний шанс крупного бизнеса: цифровизация перерождает государства

Крупная промышленность с момента своего возникновения остро нуждалась в государстве для обеспечения сырьем и рынками сбыта, развития необходимой для конкурентоспособности фундаментальной науки, обеспечения массовых здравоохранения и образования (не говоря о пресловутой политической стабильности). На пике индустриальной эпохи наблюдалось фактическое слияние государства с крупнейшими промышленными корпорациями (вне зависимости от того, оформлялось ли оно в «государственно-монополистический капитализм», «социалистическую систему» или сопровождалось формальным обособлением тесно сотрудничавших при этом государства и капитала, как в англосаксонской системе). При этом чем более плотным становился их симбиоз, тем выше в краткосрочном плане оказывалась конкурентоспособность соответствующего общества, тем больше была его совокупная мощь.