Давно уже наступившее будущее

Мы очень часто воспринимаем как отдаленное, надвигающееся на нас и даже грозное будущее то самое настоящее, в котором живем прямо сейчас. Даже сегодня сплошь и рядом приходится сталкиваться с обсуждением перспектив той самой информационной эпохи, которая наступила более трети века назад – в 1991 г., когда в наиболее развитой в социальном отношении стране того времени – США – расходы на покупку информационных технологий и информации впервые превысили расходы на производственные технологии и основные фонды, составив соответственно $112 млрд против $107 млрд.