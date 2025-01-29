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Давно уже наступившее будущее

В постинформационном мире основой суверенитета является искусственный интеллект
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Издевательская констатация того, что генералы обычно готовятся к прошлым войнам, обычно призвана всего лишь потешить самолюбие политиков и их избирателей, отвлекая их от осознания того, что сами они обычно живут даже не в прошлой, а в позапрошлой реальности. Это отставание на эпоху (помнится, герой Марка Твена поймал себя на желании посплетничать с мумией древнеегипетского фараона на злободневные темы) разочаровывает, но оно обычно: таково свойство нашего сознания.

Мы очень часто воспринимаем как отдаленное, надвигающееся на нас и даже грозное будущее то самое настоящее, в котором живем прямо сейчас. Даже сегодня сплошь и рядом приходится сталкиваться с обсуждением перспектив той самой информационной эпохи, которая наступила более трети века назад – в 1991 г., когда в наиболее развитой в социальном отношении стране того времени – США – расходы на покупку информационных технологий и информации впервые превысили расходы на производственные технологии и основные фонды, составив соответственно $112 млрд против $107 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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