Давно уже наступившее будущее

Давно уже наступившее будущееВ постинформационном мире основой суверенитета является искусственный интеллект
Издевательская констатация того, что генералы обычно готовятся к прошлым войнам, обычно призвана всего лишь потешить самолюбие политиков и их избирателей, отвлекая их от осознания того, что сами они обычно живут даже не в прошлой, а в позапрошлой реальности. Это отставание на эпоху (помнится, герой Марка Твена поймал себя на желании посплетничать с мумией древнеегипетского фараона на злободневные темы) разочаровывает, но оно обычно: таково свойство нашего сознания.
Мы очень часто воспринимаем как отдаленное, надвигающееся на нас и даже грозное будущее то самое настоящее, в котором живем прямо сейчас. Даже сегодня сплошь и рядом приходится сталкиваться с обсуждением перспектив той самой информационной эпохи, которая наступила более трети века назад – в 1991 г., когда в наиболее развитой в социальном отношении стране того времени – США – расходы на покупку информационных технологий и информации впервые превысили расходы на производственные технологии и основные фонды, составив соответственно $112 млрд против $107 млрд.