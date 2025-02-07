Протекционизм США и новые перспективы для BRICS+В то время как Вашингтон строит торговые стены, нужно прокладывать новые мосты
С возвращением Дональда Трампа на политическую арену мир вновь столкнулся с агрессивным протекционизмом, который угрожает подорвать существующую систему международной торговли. В основе его экономической политики лежит идея жесткого давления на партнеров – через тарифные войны, санкции или принудительные торговые соглашения. Последнее заявление Трампа о том, что поддержка Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным металлам должна строиться на коммерческой основе, стало очередным подтверждением его транзакционного подхода к международной политике.
Этот поворот знаменует важный сдвиг в глобальном экономическом ландшафте. Если раньше США позиционировали себя как гаранта свободной торговли и открытых рынков, то теперь они все больше отказываются от этой роли в пользу экономического национализма. В этом контексте BRICS+ получает уникальный шанс укрепить собственные торговые и экономические связи, противопоставив американской стратегии более инклюзивную и сбалансированную модель международного сотрудничества.