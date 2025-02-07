Протекционизм США и новые перспективы для BRICS+

Этот поворот знаменует важный сдвиг в глобальном экономическом ландшафте. Если раньше США позиционировали себя как гаранта свободной торговли и открытых рынков, то теперь они все больше отказываются от этой роли в пользу экономического национализма. В этом контексте BRICS+ получает уникальный шанс укрепить собственные торговые и экономические связи, противопоставив американской стратегии более инклюзивную и сбалансированную модель международного сотрудничества.