Академический суверенитет

Академический суверенитетКак происходит возвращение к классическому образованию
Около 25 лет назад все университеты Европы, от Гейдельберга до Санкт-Петербурга, переняли англосаксонскую схему бакалавриата и магистратуры. Они отказались от своих прежних прекрасно зарекомендовавших себя академических стандартов и стали больше похожи на школы. Самостоятельное изучение литературы и исследования заменили на «кормление с ложечки». Вместо экзаменов, которые требовали от студентов усилий, были введены тесты.
Коммерциализация образования задвинула некогда меритократическую систему на второй план. Были запущены разнообразные магистерские программы, обучение на которых стоило очень дорого. Их содержание часто совпадало, но все они упускали из виду очень важное – фундаментальную науку.
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