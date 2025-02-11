Академический суверенитет

Около 25 лет назад все университеты Европы, от Гейдельберга до Санкт-Петербурга, переняли англосаксонскую схему бакалавриата и магистратуры. Они отказались от своих прежних прекрасно зарекомендовавших себя академических стандартов и стали больше похожи на школы. Самостоятельное изучение литературы и исследования заменили на «кормление с ложечки». Вместо экзаменов, которые требовали от студентов усилий, были введены тесты.