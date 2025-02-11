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Академический суверенитет

Как происходит возвращение к классическому образованию
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Около 25 лет назад все университеты Европы, от Гейдельберга до Санкт-Петербурга, переняли англосаксонскую схему бакалавриата и магистратуры. Они отказались от своих прежних прекрасно зарекомендовавших себя академических стандартов и стали больше похожи на школы. Самостоятельное изучение литературы и исследования заменили на «кормление с ложечки». Вместо экзаменов, которые требовали от студентов усилий, были введены тесты.

Коммерциализация образования задвинула некогда меритократическую систему на второй план. Были запущены разнообразные магистерские программы, обучение на которых стоило очень дорого. Их содержание часто совпадало, но все они упускали из виду очень важное – фундаментальную науку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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