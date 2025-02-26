Открытый банкинг: суперкошелек или суперответственность?Пять шагов к развитию нового платежного мира
Открытый банкинг вскоре станет для нас обычным явлением: любой пользователь сможет управлять всеми своими счетами в разных банках из одного банковского приложения – любого, которое покажется ему наиболее удобным. Дальше – больше: все наши платежи, налоги, оплата медицинских услуг, покупка страховки – все станет доступно из одного интерфейса. Чтобы это стало реальностью, российскому рынку надо пройти пять шагов.
Шаг первый – нужно сделать так, чтобы наши с вами данные могли свободно перетекать в сообщающихся сосудах разных банков, компаний и др. Но перетекать безопасно, по защищенным каналам – открытым программным интерфейсам, API. И со всеми гарантиями безопасности от всех участников процесса.
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