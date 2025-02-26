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Открытый банкинг: суперкошелек или суперответственность?

Пять шагов к развитию нового платежного мира
Сергей Безбогов , заместитель руководителя технологического блока и старший вице-президент ВТБ

Открытый банкинг вскоре станет для нас обычным явлением: любой пользователь сможет управлять всеми своими счетами в разных банках из одного банковского приложения – любого, которое покажется ему наиболее удобным. Дальше – больше: все наши платежи, налоги, оплата медицинских услуг, покупка страховки – все станет доступно из одного интерфейса. Чтобы это стало реальностью, российскому рынку надо пройти пять шагов.

Шаг первый – нужно сделать так, чтобы наши с вами данные могли свободно перетекать в сообщающихся сосудах разных банков, компаний и др. Но перетекать безопасно, по защищенным каналам – открытым программным интерфейсам, API. И со всеми гарантиями безопасности от всех участников процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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