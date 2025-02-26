Открытый банкинг: суперкошелек или суперответственность?

Открытый банкинг вскоре станет для нас обычным явлением: любой пользователь сможет управлять всеми своими счетами в разных банках из одного банковского приложения – любого, которое покажется ему наиболее удобным. Дальше – больше: все наши платежи, налоги, оплата медицинских услуг, покупка страховки – все станет доступно из одного интерфейса. Чтобы это стало реальностью, российскому рынку надо пройти пять шагов.