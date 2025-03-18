Смена поколений на арт-рынке

Смена поколений на арт-рынкеПришло хорошее время для покупок
Рынок искусства сильно упал. В I квартале 2024 г. продажи снизились на 36%, согласно данным ArtPrice.com. И клиентов, которые делали покупки на сумму менее $1 млн, стало меньше.
При этом общее количество сделок практически не уменьшилось. Но число проданных лотов в среднем и высоком сегменте (от $1 млн) снизилось с 261 до 142. По сути, упал средний чек.
Исключение – французский рынок искусства, выросший на 70% за последние 10 лет. Во Франции стали активно продаваться работы дороже $10 млн. Обычно подобные вещи продавались только в США и Англии. Но после Brexit за ввоз и вывоз предметов искусства нужно платить налог, поэтому Британия теряет позицию большого финансового центра рынка искусства.
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