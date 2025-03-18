Смена поколений на арт-рынке

Исключение – французский рынок искусства, выросший на 70% за последние 10 лет. Во Франции стали активно продаваться работы дороже $10 млн. Обычно подобные вещи продавались только в США и Англии. Но после Brexit за ввоз и вывоз предметов искусства нужно платить налог, поэтому Британия теряет позицию большого финансового центра рынка искусства.