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Смена поколений на арт-рынке

Пришло хорошее время для покупок
Егор Альтман , владелец Altman’s Gallery

Рынок искусства сильно упал. В I квартале 2024 г. продажи снизились на 36%, согласно данным ArtPrice.com. И клиентов, которые делали покупки на сумму менее $1 млн, стало меньше.

При этом общее количество сделок практически не уменьшилось. Но число проданных лотов в среднем и высоком сегменте (от $1 млн) снизилось с 261 до 142. По сути, упал средний чек.

Исключение – французский рынок искусства, выросший на 70% за последние 10 лет. Во Франции стали активно продаваться работы дороже $10 млн. Обычно подобные вещи продавались только в США и Англии. Но после Brexit за ввоз и вывоз предметов искусства нужно платить налог, поэтому Британия теряет позицию большого финансового центра рынка искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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