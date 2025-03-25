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Поворот на Восток, путешествие на Юг

Россия и Китай формируют вектор развития Евразии
Александр Ломанов , эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ИМЭМО РАН

Современный опыт российско-китайских отношений стал убедительным свидетельством способности двух стран справляться с непростыми внешними вызовами. Основы стратегического партнерства России и Китая продемонстрировали прочность и устойчивость. Накопленный за десятилетия капитал взаимного доверия сыграл весомую позитивную роль.

Инициированная Западом моментальная экономическая «отстыковка» от России привела к быстрому взлету объема российско-китайской торговли. Однако по прошествии нескольких лет с обеих сторон появилось желание заглянуть в отдаленное будущее. Если Россия сможет добиться частичного ослабления западных санкций, как это скажется на сотрудничестве Москвы и Пекина?

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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