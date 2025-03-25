Поворот на Восток, путешествие на Юг

Инициированная Западом моментальная экономическая «отстыковка» от России привела к быстрому взлету объема российско-китайской торговли. Однако по прошествии нескольких лет с обеих сторон появилось желание заглянуть в отдаленное будущее. Если Россия сможет добиться частичного ослабления западных санкций, как это скажется на сотрудничестве Москвы и Пекина?