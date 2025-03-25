Поворот на Восток, путешествие на Юг

Поворот на Восток, путешествие на ЮгРоссия и Китай формируют вектор развития Евразии
Современный опыт российско-китайских отношений стал убедительным свидетельством способности двух стран справляться с непростыми внешними вызовами. Основы стратегического партнерства России и Китая продемонстрировали прочность и устойчивость. Накопленный за десятилетия капитал взаимного доверия сыграл весомую позитивную роль.
Инициированная Западом моментальная экономическая «отстыковка» от России привела к быстрому взлету объема российско-китайской торговли. Однако по прошествии нескольких лет с обеих сторон появилось желание заглянуть в отдаленное будущее. Если Россия сможет добиться частичного ослабления западных санкций, как это скажется на сотрудничестве Москвы и Пекина?
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