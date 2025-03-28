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«Актерище»: внутри Нагиева

На Kion начал выходить сериал про сложные отношения актера и его заклятого критика
Роман Черкасов , критик

Популярный актер Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев – «Физрук», «Кухня») снимается в низкопробных комедиях и в глубине души понимает, что это халтура. Быть может, поэтому он так хорохорится, пытаясь убедить себя и окружающих, что состоялся как крупный актер, которому – шутка ли – скоро даже предстоит сыграть фельдмаршала Суворова. И, быть может, поэтому его так злят обзоры видеоблогера Никиты Кисляка (Антон Лапенко – «Внутри Лапенко», «По-мужски»), который в своем последнем ролике разнес в пух и прах его новую киноработу «Холостяцкий переполох».

Очная встреча оскорбленного творца с критиком заканчивается конфузом: Третьяков бьет блогера по лицу и только тут, одновременно со зрителем, замечает, что тот прикован к инвалидной коляске. Видео с инцидентом попадает в интернет, все возмущены, никакого Суворова после такого Вячеслав играть не будет. Чтобы вымолить прощение, герой едет в провинциальный городок Новолялинск, где Кисляк живет и руководит любительским театром в местном ДК. Тот ставит условие: Третьяков должен задержаться в Новолялинске и сыграть в его спектакле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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