«Актерище»: внутри Нагиева

«Актерище»: внутри НагиеваНа Kion начал выходить сериал про сложные отношения актера и его заклятого критика
Популярный актер Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев – «Физрук», «Кухня») снимается в низкопробных комедиях и в глубине души понимает, что это халтура. Быть может, поэтому он так хорохорится, пытаясь убедить себя и окружающих, что состоялся как крупный актер, которому – шутка ли – скоро даже предстоит сыграть фельдмаршала Суворова. И, быть может, поэтому его так злят обзоры видеоблогера Никиты Кисляка (Антон Лапенко – «Внутри Лапенко», «По-мужски»), который в своем последнем ролике разнес в пух и прах его новую киноработу «Холостяцкий переполох».
Очная встреча оскорбленного творца с критиком заканчивается конфузом: Третьяков бьет блогера по лицу и только тут, одновременно со зрителем, замечает, что тот прикован к инвалидной коляске. Видео с инцидентом попадает в интернет, все возмущены, никакого Суворова после такого Вячеслав играть не будет. Чтобы вымолить прощение, герой едет в провинциальный городок Новолялинск, где Кисляк живет и руководит любительским театром в местном ДК. Тот ставит условие: Третьяков должен задержаться в Новолялинске и сыграть в его спектакле.