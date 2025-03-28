«Актерище»: внутри Нагиева

Популярный актер Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев – «Физрук», «Кухня») снимается в низкопробных комедиях и в глубине души понимает, что это халтура. Быть может, поэтому он так хорохорится, пытаясь убедить себя и окружающих, что состоялся как крупный актер, которому – шутка ли – скоро даже предстоит сыграть фельдмаршала Суворова. И, быть может, поэтому его так злят обзоры видеоблогера Никиты Кисляка (Антон Лапенко – «Внутри Лапенко», «По-мужски»), который в своем последнем ролике разнес в пух и прах его новую киноработу «Холостяцкий переполох».