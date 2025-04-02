Как изменятся споры об утечках персональных данных

С 30 мая вступают в силу изменения в законодательство – в десятки раз возрастут размеры административных штрафов за утечки персональных данных. Пока цена вопроса была сравнительно невысока, судебные дела об утечках могли носить дежурный характер. Теперь, когда размер штрафа может достигать нескольких миллионов, операторы персональных данных будут занимать более активную позицию в спорах с Роскомнадзором. В фокусе внимания окажутся вопросы, которые ранее всерьез не исследовались в связи с их сложностью и дороговизной.