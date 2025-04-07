«WeChat-момент» для VK

В недавних новостях прошла информация о том, что VK планирует запустить новый сервис, который станет полноценным «суперприложением» по аналогии с WeChat: в нем хотят объединить социальные, платежные и другие повседневные функции под единой цифровой крышей. Задача это непростая: опыт показал, что повторить формат WeChat за пределами Китая крайне сложно – даже в странах, где государство играет существенную координирующую роль, как, например, в Индонезии или Южной Корее.