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Рейтинги на горлышке рынка

Американские рейтинговые агентства последовательно подрывают своих незападных клиентов, действуя в интересах НАТО
Михаил Делягин , депутат Госдумы («Справедливая Россия»), д. э. н.

Неотъемлемая часть современной экономики – системы рейтингов, прежде всего заемщиков (от корпораций до стран). Они призваны были обеспечивать как инвестору в отдельности, так и рынку в целом четкую ориентацию в море хаотической и запутанной информации, интегрируя самые разнообразные потоки данных разного формата и надежности в единую простую и надежную систему.

Это крайне сложная задача. Не случайно огромная часть современной экономической науки вышла из школы рейтинговых агентств. Им приходится обобщать в единую систему показателей самые разнообразные и внезапно меняющиеся социальные и экономические модели, взвешивать сочетание краткосрочной выгоды и долгосрочной эффективности (которые часто прямо отрицают друг друга), работать в условиях заведомо недостаточной и недостоверной информации (например, после принятия в ЕС Болгарии и Румынии брюссельские чиновники разъясняли в частных беседах, что не имеют проблем с этими странами, так как не верят ни одному исходящему из них слову).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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