Рейтинги на горлышке рынка

Это крайне сложная задача. Не случайно огромная часть современной экономической науки вышла из школы рейтинговых агентств. Им приходится обобщать в единую систему показателей самые разнообразные и внезапно меняющиеся социальные и экономические модели, взвешивать сочетание краткосрочной выгоды и долгосрочной эффективности (которые часто прямо отрицают друг друга), работать в условиях заведомо недостаточной и недостоверной информации (например, после принятия в ЕС Болгарии и Румынии брюссельские чиновники разъясняли в частных беседах, что не имеют проблем с этими странами, так как не верят ни одному исходящему из них слову).