Участие России в ОПЕК+: не пора ли пересмотреть?Возможно, настало время отказываться от односторонних жертв
Мы привыкли считать участие России в ОПЕК+ выдающейся победой отечественной дипломатии. И действительно, при высоких ценах на нефть оно было для нас выгодным.
Однако ситуация наглядно меняется, и сегодня эта, выражаясь языком Трампа, «сделка» все чаще выглядит как ставшая уже традиционной для нашей страны «ловушка добросовестности»: пока мы слепо выполняем однажды согласованные условия, творчески относящиеся к своему слову «партнеры» начинают нарушать их к своей выгоде. И лишь через длительное время, когда изменение реальности доходит до бюрократии отечественной сборки, начинается негодование по поводу обмана, которое не возвращает ни потерянных денег, ни утраченной репутации (ибо те, кого непрерывно обманывают все окружающие, выглядят жалко и не вызывают никакого желания, кроме желания еще раз обмануть).
В рамках ОПЕК+ сегодня вместо ожидавшейся стабильности доли рынков и высоких цен на нефть наша страна все чаще сталкивается с откровенными манипуляциями со стороны партнеров, прежде всего Саудовской Аравии. Так, недавнее заявление ее представителей о готовности мириться с низкими ценами (не снижая для их повышения уровень экспорта) обрушило стоимость Brent дополнительно на 3,4% до $61,1/барр. Это предельно четкий сигнал: интересы России в картеле не то что игнорируются, но просто не учитываются всерьез.
В целом же вместо стратегии «Саудовская Аравия прежде всего» (Saudi First), направленной на удержание цен около $100/барр., Королевство теперь готово принять длительную стабилизацию цен Brent на уровне более чем на 30% ниже – меньше $70/барр.
Это изменение позиции объяснимо и, более того, было ожидаемо специалистами: общеизвестные тесные связи нового президента США с руководством Саудовской Аравии открывают перед ним качественно новые перспективы и возможности, за которые можно заплатить более дешевой нефтью.
Это фундаментальное изменение актуализирует факторы, ранее подавлявшиеся стратегическими интересами.
Прежде всего это фундаментальная неустойчивость высоких цен на нефть как таковых. Для их поддержания Саудовской Аравии приходится снижать добычу, что ограничивает ее долгосрочные возможности, особенно в условиях низкой себестоимости нефти.
Санкции против Ирана и Венесуэлы дают Саудовской Аравии значительное преимущество, но они отнюдь не являются вечными, а подготовка к их отмене требует заблаговременного увеличения добычи.
Низкие цены на нефть являются эффективным методом вытеснения сланцевых производителей США с их высокой себестоимостью добычи, как это произошло в 2014–2016 гг.
Наконец, снижение мировых цен на нефть можно рассматривать как хеджирование Саудовской Аравией геополитических рисков: некоторые отраслевые эксперты полагают, что саудиты учитывают возможность охлаждения Трампа и его окружения в отношениях с Россией и заранее страхуются от возможных последствий этого (например, от пресловутого квотирования экспорта российской нефти).
Между тем снижение котировок уже нанесло болезненный удар по федеральному бюджету России. В конце апреля правительство было вынуждено пересмотреть его параметры, на 2,6 трлн руб. снизив прогноз по его нефтегазовым доходам и, соответственно, более чем втрое увеличив его дефицит. Хотя увеличение дефицита с 0,5 до почти столь же мизерных 1,7% ВВП не имеет никакого макроэкономического и даже бюджетного значения, а в условиях искусственно созданного в России «денежного голода», переукрепления рубля и переохлаждения экономики скорее полезно, чем вредно, сам факт вынужденного изменения фундаментальных параметров экономической политики во многом в результате поведения «партнеров» является серьезным сигналом, игнорировать который нельзя.
Не стоит забывать, что вечных соглашений не бывает. И с самого формирования ОПЕК+ эксперты предупреждали: рано или поздно участники перестанут жертвовать своими рыночными амбициями ради общей дисциплины. Сегодня этот прогноз сбывается: Саудовская Аравия, главный архитектор сделки, демонстрирует охлаждение к дальнейшему регулированию рынка. При этом за все годы действия ОПЕК+ саудиты методично наращивали добычные мощности, укрепляя свои стратегические позиции, в то время как Россия дисциплинированно следовала квотам.
В 2024 г. четыре ключевые страны – участницы ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак) располагали свободными мощностями добычи нефти в размере 5,6 млн барр./сутки, что составляло 13% всей тогдашней добычи ОПЕК+. Наличие таких «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, уже тогда нивелировало влияние обязательств добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК.
В настоящее время Россия остается, по сути, единственной из основных производителей нефти страной, которая продолжает выполнять обязательства в рамках договоренности ОПЕК+. Казахстан открыто отказывается от ограничений, Ирак и ОАЭ годами игнорируют квоты, а такие потенциально крупнейшие производители, как Иран и Венесуэла, и вовсе находятся вне сделки. Таким образом, Россия несет бремя сокращений, теряя свои рынки, в то время как другие участники с аппетитом пользуются плодами ее уступок.
Официально считается, что Саудовская Аравия, возглавляющая ОПЕК+, увеличивает добычу, чтобы наказать нарушителей квот – Казахстан, Ирак и ОАЭ. Однако крайней почему-то оказывается Россия. Кроме того, как было показано выше, за сменой политики саудитов стоят отнюдь не только дисциплинарные соображения.
Пора признать: решение присоединиться к временному по своей природе ОПЕК+ изначально было спорным. СССР, несмотря на все противоречия с Западом, никогда (кроме алмазного рынка) не вступал в картельные сговоры, а в США они и вовсе запрещены антимонопольным законодательством. Российские чиновники, поддерживавшие сделку даже в условиях исчерпания ее потенциала и поддерживающие ее сейчас, когда она на глазах прекращает действовать, совершают очередную ошибку, поставив страну в зависимость от непредсказуемых (по крайней мере для них) «партнеров».
Да, у России и Саудовской Аравии сегодня хорошие отношения, однако наши долгосрочные интересы различны. Пока саудиты эффективно защищают свою долю рынка и расширяют геополитическое влияние, мы теряем и то и другое. Пора признать: ОПЕК+ превратился в инструмент саудовской геополитики, и в том числе использования нас как «удобного терпилы», а не взаимовыгодного сотрудничества. России необходимо пересмотреть участие в этой схеме, пока наши рыночные позиции не оказались окончательно подорваны.
Самый очевидный шаг – отказ от односторонних жертв. Если «партнеры» не выполняют обязательств, Россия должна вернуть свою долю мировых рынков – именно эта доля, а не изменчивая цена определяет будущее их участников.