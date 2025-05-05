Участие России в ОПЕК+: не пора ли пересмотреть?

Однако ситуация наглядно меняется, и сегодня эта, выражаясь языком Трампа, «сделка» все чаще выглядит как ставшая уже традиционной для нашей страны «ловушка добросовестности»: пока мы слепо выполняем однажды согласованные условия, творчески относящиеся к своему слову «партнеры» начинают нарушать их к своей выгоде. И лишь через длительное время, когда изменение реальности доходит до бюрократии отечественной сборки, начинается негодование по поводу обмана, которое не возвращает ни потерянных денег, ни утраченной репутации (ибо те, кого непрерывно обманывают все окружающие, выглядят жалко и не вызывают никакого желания, кроме желания еще раз обмануть).