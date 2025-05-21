Пути энергетического объединения

Вопросы общих рынков давно рассматриваются на постсоветском пространстве. Самым вероятным видится объединение рынков Белоруссии и России. Но даже в рамках Союзного государства общий рынок тех же нефтепродуктов отсутствует. Это является основным фактором, который тормозит развитие биржевой торговли в России на экспорт. Попробуем разобраться, что нужно поменять, чтобы сделать биржевую торговлю международной, а рынки дружественных государств действительно едиными.