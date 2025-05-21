Пути энергетического объединения

Пути энергетического объединенияДля создания общего рынка топлива нужна единая валюта и цена, а также признанная всеми участниками биржа
Вопросы общих рынков давно рассматриваются на постсоветском пространстве. Самым вероятным видится объединение рынков Белоруссии и России. Но даже в рамках Союзного государства общий рынок тех же нефтепродуктов отсутствует. Это является основным фактором, который тормозит развитие биржевой торговли в России на экспорт. Попробуем разобраться, что нужно поменять, чтобы сделать биржевую торговлю международной, а рынки дружественных государств действительно едиными.
Пока в рамках межгосударственного объединения только Европе удалось создать единый рынок топлива. Он обладает рядом характеристик, которые необходимо взять на вооружение, чтобы создать по-настоящему единое экономическое пространство.
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