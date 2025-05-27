Финансы на эмоциях

Если обратиться к работе Даниэля Канемана «Думай медленно... решай быстро» и его концепции «быстрого» и «медленного» мышления, становится понятно: финансовые решения в реальной жизни принимаются не калькулятором, а эмоциями. Согласно Канеману, принятием решений управляют два режима мышления: медленный, рациональный, аналитический – и быстрый, интуитивный, эмоциональный. Когда дело доходит до денег, чаще побеждает второй. Мы покупаем не вещи, а образы, не функции, а ощущения. Это уже давно поняли маркетологи, и теперь к этому все чаще приходят экономисты. Мы тратим не на то, что «правильно», а на то, что вызывает эмоциональный отклик, соответствует нашей идентичности, обещает переживание и впечатление. На данных принципах строится и экономика впечатлений.