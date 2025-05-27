Трансформация мирового платежного рынка: что нас ждет?

Но, исходя из своего опыта, я бы еще отметил следующее: крупные сделки в большинстве своем человек может заключать, лишь смотря в глаза другому человеку, а не общаясь с бездушным, но тщательно старающимся быть похожим на живое существо ИИ. Тем более что ИИ, как мы понимаем, легко ошибается.