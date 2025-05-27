Трансформация мирового платежного рынка: что нас ждет?Цифровые ценности становятся новой основой мировой экономики
До главного делового события года – Петербургского международного экономического форума – года остались считанные дни. В специальном проекте «Глобальное развитие: от кризиса к экономике партнерства» «Ведомости» вместе с представителями бизнеса и экспертного сообщества обсуждают основные темы повестки мероприятия. Одна из них – трансформация платежного рынка
Мировой платежный рынок переживает глубокую и многогранную трансформацию, которая меняет не только способы проведения финансовых операций, но и саму структуру финансовой экосистемы.
Консолидация финансовых услуг вокруг платежных провайдеров
Сегодня ведущие платежные операторы не просто обеспечивают переводы денег – они стремятся замкнуть на себя все большее число финансовых сервисов. Это означает интеграцию кредитования, страхования, инвестиций, управления активами и других услуг в единую экосистему. Такая стратегия позволяет повысить лояльность клиентов, увеличить их время взаимодействия с платформой и создать новые источники дохода.
Примером могут служить крупные игроки, которые развивают собственные суперприложения с широким спектром финансовых и нефинансовых сервисов. В результате платежные операторы превращаются в универсальные финансовые хабы, способные удовлетворить практически все потребности пользователя.
Например, WeChat в КНР. Мессенджер, который обзавелся собственным электронным кошельком, в итоге стал давать возможность пользователям не только перевести-получить деньги или заплатить за товары. На базе WeChat возникли сотни тысяч различных мини-приложений, которые стали охватывать весь спектр финансовых услуг, и не только.
WeChat оказался настолько удобным, что, когда Народный банк Китая решил масштабировать использование цифрового юаня (собственной цифровой валюты – CBDC), выяснилось, что пользователям уже доступен весь цифровой комфорт в работе с национальной валютой в обычной безналичной форме.
Отсюда и отсутствие значимого прогресса в продвижении китайской CBDC для использования физическими лицами в КНР. Цифровой юань застрял на этапе тестирования, хоть и осуществляемого в больших объемах, но продолжающегося уже более пяти лет.
Эта история показательна. Примечательно, что, если говорить про цифровой рубль, то и в ЦБ РФ видят больший потенциал востребованности третьей формы российской денежной единицы не среди физических лиц, а у компаний.
Новые игроки на финансовом поле: от финтех-стартапов до автономных ИИ-компаний
Традиционные банки и брокеры уже не являются единственными участниками рынка. Продвинутые мессенджеры, финтех-стартапы, необанки, децентрализованные финансовые платформы (DeFi) на базе блокчейна, маркетплейсы и супераппы активно меняют ландшафт финансовых услуг.
Особенно интересным трендом становится появление автономных ИИ-компаний, которые могут самостоятельно зарабатывать и проводить цифровые платежи без участия человека. Это открывает новый уровень автоматизации и эффективности, но одновременно ставит перед обществом вопрос: насколько мы готовы к миру, где финансовые операции будут выполняться умными самостоятельными системами, взаимодействующими друг с другом в цифровом пространстве?
Современная цифровизация финансов наделила «обычные» безналичные деньги нужными человеку свойствами. Люди находят полностью комфортным их использование, а вот ИИ-компании станут главными пользователями CBDC в разных странах, где такие цифровые валюты появляются. Это поворот, который пока что мало обсуждается среди регуляторов в мире, но этим стоит заняться.
ИИ и занятость: вызовы и новые возможности
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в классический финансовый сектор ведет к сокращению традиционных рабочих мест – этот популярный тезис нуждается в уточнении. Дело в том, что если речь идет об общении с клиентом-человеком, то ИИ начинает все больше терпеть фиаско. Отсюда и обратный процесс, когда финансовый сектор стал вновь нанимать людей, уволенных ранее.
Да, рутинные операции, анализ данных и даже принятие решений автоматизируются, однако и в этом есть нюансы. Например, в ЦБ РФ обратили внимание, что нейросети в целом учатся на «старых данных», что снижает их эффективность.
Но, исходя из своего опыта, я бы еще отметил следующее: крупные сделки в большинстве своем человек может заключать, лишь смотря в глаза другому человеку, а не общаясь с бездушным, но тщательно старающимся быть похожим на живое существо ИИ. Тем более что ИИ, как мы понимаем, легко ошибается.
При этом нужно видеть и следующее: развитие ИИ создает новую занятость. Через два года автономные ИИ-банки и ИИ-брокеры создадут более половины новых рабочих мест в сфере финансов. Причем три четверти из них будут ориентированы на обслуживание нужд ИИ, а не человека.
Главными потребителями платежных услуг неизбежно станут ИИ-структуры – они станут проводить транзакции, управлять капиталом и взаимодействовать с другими цифровыми агентами. Это коренным образом меняет представление о клиенте, и уже сейчас происходит переосмысление корпоративных бизнес-моделей.
Цифровые ценности – новая основа мировой экономики
В ближайшие десятилетия большая часть мирового ВВП будет создаваться не в традиционных секторах товаров и услуг, а в сегменте цифровых ценностей. И речь идет не о криптовалютах, токенах или цифровых финансовых активах, а о совершенно новых формах ценностей, существующих исключительно в цифровом ИИ-мире.
Эти ценности имеют стоимость и значимость только в рамках цифровых экосистем, где ИИ создает, обменивает и использует их. В результате реальный мир человека будет все больше «сворачиваться», а цифровое пространство начнет занимать все большее место, что создает серьезные вызовы для социальной структуры и экономики.
Необходимость международного консенсуса
Баланс между цифровым ИИ-миром и реальной жизнью человека будет крайне трудно сохранить без своевременного и адекватного регулирования. Уже сейчас необходимо начать формировать международные нормы и стандарты, которые позволят контролировать развитие ИИ. Только согласованные усилия государств, бизнеса и общества помогут создать устойчивую и справедливую финансовую систему будущего, где инновации будут служить на благо всех.