Газета
Телеграм
Главная / Мнения /

Космический рывок российской экономики

Национальный проект «Космос» не только поставит новые задачи перед отраслью, но и научит ее зарабатывать в жесткой рыночной конкуренции
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Идея покорения космоса на протяжении многих десятилетий прочно живет в умах и сердцах наших граждан и миллионов людей по всему миру. С запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 г. и первого полета Юрия Гагарина в 1961 г. Россия стала пионером в космических исследованиях. Но на обывательском уровне мы привыкли воспринимать космос как что-то далекое, недоступное и не имеющее отношение к нашей повседневной жизни.

Космос – сфера передовых технических достижений, место творчества мечтателей (если не безумцев), предмет общенациональной гордости, но не что-то близкое в бытовом смысле. Вместе с тем космические технологии сегодня – это огромный рынок, поле бескомпромиссной борьбы между самыми развитыми странами и передовыми компаниями.

Только в экономике России космос – это 115 предприятий в 20 регионах страны и более 165 000 сотрудников. По некоторым оценкам, на 2022 г. напрямую или косвенно от космоса зависело порядка $0,6 трлн мировой экономики. Объем современного мирового рынка спутниковой связи по состоянию на 2023 г. оценивается в $22,6 млрд, глобальный рынок данных дистанционного зондирования Земли и связанных с ними сервисов уже превышает $5 млрд. Связь, навигация, предупреждение чрезвычайных ситуаций, и не только, – космос все ближе к нам и все глубже в нашей повседневности.

Все более широкое применение на Земле находит «космическая медицина» − в изучении воздействия нагрузок на организм, реабилитации и не только.

Космос сегодня – это и фундаментальная наука, и реальная экономика. Он стал сферой, живущей по жестким рыночным законам. При этом ни в одной стране мира космонавтика пока не стала самодостаточной сферой экономики. Везде она развивается при поддержке и финансировании со стороны государства. Например, государственный космический бюджет США сегодня превосходит бюджеты всех остальных стран мира, вместе взятых, и сопоставим по величине с объемом всей «космической коммерции». Китай, Индия и ЕС также активно развивают свои программы. В ближайшие годы России, в отличие от них, предстоит работать в условиях жестких внешних ограничений и растущей системной конкуренции.

Вы видите 27% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных