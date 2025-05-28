Космический рывок российской экономики

Космос сегодня – это и фундаментальная наука, и реальная экономика. Он стал сферой, живущей по жестким рыночным законам. При этом ни в одной стране мира космонавтика пока не стала самодостаточной сферой экономики. Везде она развивается при поддержке и финансировании со стороны государства. Например, государственный космический бюджет США сегодня превосходит бюджеты всех остальных стран мира, вместе взятых, и сопоставим по величине с объемом всей «космической коммерции». Китай, Индия и ЕС также активно развивают свои программы. В ближайшие годы России, в отличие от них, предстоит работать в условиях жестких внешних ограничений и растущей системной конкуренции.