Космический рывок российской экономики

Космический рывок российской экономикиНациональный проект «Космос» не только поставит новые задачи перед отраслью, но и научит ее зарабатывать в жесткой рыночной конкуренции
Идея покорения космоса на протяжении многих десятилетий прочно живет в умах и сердцах наших граждан и миллионов людей по всему миру. С запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 г. и первого полета Юрия Гагарина в 1961 г. Россия стала пионером в космических исследованиях. Но на обывательском уровне мы привыкли воспринимать космос как что-то далекое, недоступное и не имеющее отношение к нашей повседневной жизни.
Космос – сфера передовых технических достижений, место творчества мечтателей (если не безумцев), предмет общенациональной гордости, но не что-то близкое в бытовом смысле. Вместе с тем космические технологии сегодня – это огромный рынок, поле бескомпромиссной борьбы между самыми развитыми странами и передовыми компаниями.
Только в экономике России космос – это 115 предприятий в 20 регионах страны и более 165 000 сотрудников. По некоторым оценкам, на 2022 г. напрямую или косвенно от космоса зависело порядка $0,6 трлн мировой экономики. Объем современного мирового рынка спутниковой связи по состоянию на 2023 г. оценивается в $22,6 млрд, глобальный рынок данных дистанционного зондирования Земли и связанных с ними сервисов уже превышает $5 млрд. Связь, навигация, предупреждение чрезвычайных ситуаций, и не только, – космос все ближе к нам и все глубже в нашей повседневности.
Все более широкое применение на Земле находит «космическая медицина» − в изучении воздействия нагрузок на организм, реабилитации и не только.
Космос сегодня – это и фундаментальная наука, и реальная экономика. Он стал сферой, живущей по жестким рыночным законам. При этом ни в одной стране мира космонавтика пока не стала самодостаточной сферой экономики. Везде она развивается при поддержке и финансировании со стороны государства. Например, государственный космический бюджет США сегодня превосходит бюджеты всех остальных стран мира, вместе взятых, и сопоставим по величине с объемом всей «космической коммерции». Китай, Индия и ЕС также активно развивают свои программы. В ближайшие годы России, в отличие от них, предстоит работать в условиях жестких внешних ограничений и растущей системной конкуренции.