Гибридный интеллект

Гибридный интеллектКак человеческая интуиция и машинная логика образуют новый тип познающего субъекта
В социальных науках происходит тихая революция. Раньше исследователь часами вручную кодировал интервью и строил теории, руководствуясь собственной интуицией. А сегодня социолог работает в тандеме с алгоритмами, создавая то, что мы называем «гибридными исследовательскими коллективами». Это не замена человека машиной, а формирование нового типа исследовательской практики, где человеческая экспертиза усиливается вычислительными возможностями.
Традиционно социологические исследования строились на двух китах: количественном анализе с его статистической строгостью и качественном подходе с глубинными интервью и наблюдениями. Эти миры почти не пересекались – у каждого из них были свои методология и философия познания. А сегодня граница между ними размывается.