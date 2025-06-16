Гибридный интеллект

Традиционно социологические исследования строились на двух китах: количественном анализе с его статистической строгостью и качественном подходе с глубинными интервью и наблюдениями. Эти миры почти не пересекались – у каждого из них были свои методология и философия познания. А сегодня граница между ними размывается.