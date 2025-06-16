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Гибридный интеллект

Как человеческая интуиция и машинная логика образуют новый тип познающего субъекта
Сергей Дубровский , заместитель декана философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС (Президентская академия)

В социальных науках происходит тихая революция. Раньше исследователь часами вручную кодировал интервью и строил теории, руководствуясь собственной интуицией. А сегодня социолог работает в тандеме с алгоритмами, создавая то, что мы называем «гибридными исследовательскими коллективами». Это не замена человека машиной, а формирование нового типа исследовательской практики, где человеческая экспертиза усиливается вычислительными возможностями.

Традиционно социологические исследования строились на двух китах: количественном анализе с его статистической строгостью и качественном подходе с глубинными интервью и наблюдениями. Эти миры почти не пересекались – у каждого из них были свои методология и философия познания. А сегодня граница между ними размывается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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