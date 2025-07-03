15 уроков периода высоких ставок глазами банкира

Можно до щелбанов спорить, с какой скоростью Банк России будет снижать ключевую ставку до конца года, но заявления «ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции, которая уменьшается быстрее ожиданий» или «ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне» не оставляют сомнений – наш «самолет» приступил к снижению.