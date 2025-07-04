«Этерна»: герои меча и магии

«Этерна»: герои меча и магии5 июля на «Кинопоиске» стартует показ российского сериала в жанре эпического фэнтези
Действие сериала «Этерна» разворачивается в мире под названием Кэртиана, в королевстве Талиг, напоминающем Западную Европу XVI–XVII вв.: здесь популярны шпаги, длинные волосы, аккуратные усики и кружевные воротнички. Когда-то в Талиге правила династия Раканов, но 400 лет назад власть узурпировал дом Олларов. Род Раканов, впрочем, не угас: несколько веков спустя малолетний законный монарх Альдо, подобно свергнутым Таргариенам, живет за границей – в стилизованном под Ближний Восток вольном городе Агарисе. Чтобы вернуть ему трон, герцог Окделл (Виктор Добронравов – из сериала «Инспектор Гаврилов») поднимает восстание, которое быстро заканчивается провалом – с этого события и начинается развитие основного сюжета сериала.
Восемь лет спустя сын погибшего бунтовщика Окделла Ричард (Иван Трушин – «Сама дура») поступает в элитную школу оруженосцев, чтобы в перспективе быть допущенным к королевскому двору и отомстить за смерть отца. Параллельно подросший король в изгнании Альдо (Антон Рогачев – «Небесная команда») заручается поддержкой таинственной общины гоганов, которая обещает ему финансовую помощь в борьбе за власть. Взамен, взойдя на престол, Альдо должен будет отдать общине руины древней столицы государства, а зачем они им – гоганы не говорят. Все это происходит на фоне надвигающегося конца света, угроза которого нависает над Кэртианой раз в 400 лет, но пока, как видно, человечеству удавалось успешно ее избегать.