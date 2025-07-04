«Этерна»: герои меча и магии

Восемь лет спустя сын погибшего бунтовщика Окделла Ричард (Иван Трушин – «Сама дура») поступает в элитную школу оруженосцев, чтобы в перспективе быть допущенным к королевскому двору и отомстить за смерть отца. Параллельно подросший король в изгнании Альдо (Антон Рогачев – «Небесная команда») заручается поддержкой таинственной общины гоганов, которая обещает ему финансовую помощь в борьбе за власть. Взамен, взойдя на престол, Альдо должен будет отдать общине руины древней столицы государства, а зачем они им – гоганы не говорят. Все это происходит на фоне надвигающегося конца света, угроза которого нависает над Кэртианой раз в 400 лет, но пока, как видно, человечеству удавалось успешно ее избегать.