«Гимн жизни»: неожиданные грани Александра Дейнеки

«Гимн жизни»: неожиданные грани Александра ДейнекиТретьяковская галерея показывает три пласта творчества хрестоматийного классика соцреализма
Выставка «Гимн жизни» в недавно открывшемся корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной объединила более 200 работ Александра Дейнеки. Из них всего 20 вещей из собственных фондов Третьяковки. Это, например, визитная карточка Дейнеки – картина «Будущие летчики», воспевающая детские мечты о покорении неба. Или масштабное (2 х 3 м) полотно «Эстафета». Его художник писал в 1947 г.: панорамная сцена забега по Садовому кольцу до сих пор дышит свежестью первых послевоенных лет.
Все остальные экспонаты приехали в Москву из Курска. В этом городе Дейнека родился в последнем году XIX в. Ровно 70 лет спустя, сразу после его смерти, именем художника назвали Курскую картинную галерею, совместно с которой и была подготовлена выставка в Третьяковке. Приехавшие из родного края Дейнеки работы московскому зрителю практически не знакомы. Более того, многие из них раскрывают те грани его творчества, о которых многие даже не догадываются.