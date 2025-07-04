Газета
Телеграм
Главная / Мнения /

«Гимн жизни»: неожиданные грани Александра Дейнеки

Третьяковская галерея показывает три пласта творчества хрестоматийного классика соцреализма
Александр Быковский , арт-журналист

Выставка «Гимн жизни» в недавно открывшемся корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной объединила более 200 работ Александра Дейнеки. Из них всего 20 вещей из собственных фондов Третьяковки. Это, например, визитная карточка Дейнеки – картина «Будущие летчики», воспевающая детские мечты о покорении неба. Или масштабное (2 х 3 м) полотно «Эстафета». Его художник писал в 1947 г.: панорамная сцена забега по Садовому кольцу до сих пор дышит свежестью первых послевоенных лет.

Все остальные экспонаты приехали в Москву из Курска. В этом городе Дейнека родился в последнем году XIX в. Ровно 70 лет спустя, сразу после его смерти, именем художника назвали Курскую картинную галерею, совместно с которой и была подготовлена выставка в Третьяковке. Приехавшие из родного края Дейнеки работы московскому зрителю практически не знакомы. Более того, многие из них раскрывают те грани его творчества, о которых многие даже не догадываются.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных