«Гимн жизни»: неожиданные грани Александра Дейнеки

Все остальные экспонаты приехали в Москву из Курска. В этом городе Дейнека родился в последнем году XIX в. Ровно 70 лет спустя, сразу после его смерти, именем художника назвали Курскую картинную галерею, совместно с которой и была подготовлена выставка в Третьяковке. Приехавшие из родного края Дейнеки работы московскому зрителю практически не знакомы. Более того, многие из них раскрывают те грани его творчества, о которых многие даже не догадываются.