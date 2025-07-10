Платформы экономического роста

Платформы экономического ростаПочему новый закон о регулировании работы маркетплейсов требуется в текущем виде
Платформизация – тренд развития передовых экономик мира. Мы все чаще наблюдаем, как посреднические платформы активно расширяют свою долю в мировой экономике. Этот тренд не обошел и Россию. По оценкам экспертов, уже в 2024 г. доля креативной экономики составила 6%, а при сохранении текущих темпов развития она может достичь более 12% ВВП. Сейчас, по оценкам Росстата, уже 15% розничных продаж приходится именно на платформы.
В условиях массовой цифровой трансформации всей экономики страны этот сектор больше не может оставаться вне правового регулирования – об этом четко сказал президент Владимир Путин во время последнего Петербургского экономического форума. И это действительно так: первые предметные дискуссии по подготовке текста законопроекта начались еще год назад, все это время велись многосторонние консультации и с экспертным сообществом, и с представителями бизнеса. В определенный момент времени нашей командой велась работа над отдельными правовыми нормами, но по результатам диалога с Минэкономразвития на многих площадках мною было принято решение поддержать ту концепцию, над которой велась работа в министерстве. Как результат – текущая версия законопроекта, которая уже рассмотрена в первом чтении, решает политические и экономические задачи: мы фиксируемся на текущем статус-кво и укладываем устоявшиеся модели платформ в законодательную плоскость.
Такая концепция была выбрана по разным причинам, и в первую очередь здесь стоит сказать о стремлении не навредить гармоничному развитию платформ, поскольку это достаточно уникальный инструмент продвижения товаров и услуг. Платформы вместе с этим позволяют существенно повысить качество жизни в регионах – мы все видим примеры, когда в малых городах открытый пункт выдачи заказов фактически становится новой точкой притяжения, поскольку он позволяет получать ровно те же товары, что и в столичном регионе. Кроме того, могу отдельно заострить внимание на высоком потенциале платформ как инструмента продвижения товаров малого и среднего бизнеса даже на экспортные рынки. Если ранее для выхода на экспорт предприниматель должен был пройти большой путь – от маленького магазина до сети внутри города, потом масштабироваться на страну и только после этого смотреть на экспортные рынки, – то с появлением платформ эта дистанция существенно сокращается.
Конечно, мы должны обращать внимание и на традиционный ритейл, который не может себе позволить развиваться такими же темпами, как платформы, из-за уже сформированного правового поля. Законопроектом по платформенной экономике мы фактически начинаем работу над выравниванием условий деятельности ритейла и платформ. Конечно, в диалоге с представителями ритейла я слышу определенные опасения и пожелания наложить на платформы те же ограничения, что и на традиционную торговлю.
Желания и опасения традиционного ритейла понятны, но в таком случае мы рискуем фактически полностью потерять конкурентные преимущества инструментария цифровых платформ. Такого позволить мы себе не можем, потому что лишь три страны в мире имеют мощные посреднические платформы – это США, Китай и Россия. Если говорить о так называемых суперприложениях в рамках экосистем, то здесь круг еще сужается – это только Китай и наша страна. Уже сейчас, даже путешествуя по земному шару вне пределов Союза независимых государств, наши сограждане могут пользоваться привычными для себя приложениями карт, сервиса такси – и это тоже заслуга развития посреднических платформ. Совсем скоро, я уверен, наши товары смогут выходить на зарубежные рынки также в разные точки планеты – работа по этому направлению, насколько я знаю, активно ведется.
Конечно, уникальные преимущества платформ не означают, что все законодательное регулирование должно быть предельно мягким. Мы видим и определенные перекосы в экономике как раз из-за развития посреднических платформ. О них неоднократно говорили публично – это реализация контрафактного товара. Происходит она как раз из-за нераспространения на платформы положений смежных законов о торговле. Мы консолидировались с Минэкономразвития в важности этого направления, и уже сейчас проводится активная работа по наведению порядка в процессе объединения инфраструктуры платформ с государственными информационными системами в области проверки подлинности – большая работа здесь ведется и Минпромторгом в части внедрения маркировки «Честный знак». Надеюсь, что эта тема не уйдет из контура внимания правительства и работа по этому направлению будет продолжена. Кроме того, мы видим определенные модели оптимизации налогообложения. Это и подмена трудовых отношений отношениями гражданско-правового характера, и использование льготной системы налогообложения через злоупотребления механизмом самозанятости. Роструд ведет определенную работу над этим направлением.
Государство возлагает на платформенную экономику большие надежды. Помимо скорого появления профильного закона уже действует консультационный совет на площадке администрации президента (АП) под руководством [заместителя руководителя АП] Максима Орешкина. К этой площадке подключены представители всех крупных посреднических цифровых платформ и некоторые представители крупного ритейла. Поэтому у государства в ближайшее время будет полный набор для гармоничного управления развитием этой отрасли и оперативного решения всех ключевых противоречий.
С точки зрения законотворчества нами уже пройден большой путь. «Единая Россия» уже не первый год подчеркивала важность выработки отраслевого регулирования, вопросы развития платформенной экономики включены в положения народной программы, большое внимание было уделено проблеме регулирования платформенной занятости, вопросам пенсионного обеспечения граждан, занятых в работе с цифровыми платформами.
Несмотря на определенные риски, которые несет в себе платформизация, мы, как законодатели, не можем не отдавать себе отчет в том, что все это сопутствующие риски при переходе на новый уклад экономики. Мы подробно обсуждали эту тему с Орешкиным и [вице-премьером] Александром Новаком. Именно в плоскости поиска новых точек опоры роста отечественной экономики лежит повышенное внимание государства к платформенной и креативной экономике. Все это в совокупности формирует единый контур новой экономики России, который позволит ей сохранить высокие темпы роста, существенно нарастить несырьевой экспортный потенциал и еще на долгое время оставаться в локомотиве экономик мира по паритету покупательной способности.