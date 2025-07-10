Платформы экономического роста

Конечно, уникальные преимущества платформ не означают, что все законодательное регулирование должно быть предельно мягким. Мы видим и определенные перекосы в экономике как раз из-за развития посреднических платформ. О них неоднократно говорили публично – это реализация контрафактного товара. Происходит она как раз из-за нераспространения на платформы положений смежных законов о торговле. Мы консолидировались с Минэкономразвития в важности этого направления, и уже сейчас проводится активная работа по наведению порядка в процессе объединения инфраструктуры платформ с государственными информационными системами в области проверки подлинности – большая работа здесь ведется и Минпромторгом в части внедрения маркировки «Честный знак». Надеюсь, что эта тема не уйдет из контура внимания правительства и работа по этому направлению будет продолжена. Кроме того, мы видим определенные модели оптимизации налогообложения. Это и подмена трудовых отношений отношениями гражданско-правового характера, и использование льготной системы налогообложения через злоупотребления механизмом самозанятости. Роструд ведет определенную работу над этим направлением.