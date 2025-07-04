Онлайн-продавцы и торговые сети потребовали регулировать скидки на WB и Ozon
Представители рынка физической розницы и несколько игроков онлайн-торговли попросили внести изменения в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Соответствующие письма они направили замруководителя администрации президента Максиму Орешкину, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, пишет РБК со ссылкой на источники.
Письмо подписали руководители торговых сетей X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», Mercury Retail Holding (владеет «Бристолем» и «Красное & Белое»), сетей электроники «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также «Детского мира». Из онлайн-площадок инициативу поддержали «Яндекс.Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и сервис доставки еды «Купер» (бывший «СберМаркет»). Прежде эти компании публично не выступали за ограничение скидок.
Основное предложение в письме – ограничить объем средств, которые фирма может направлять на скидки, до 10% от общего оборота товаров площадки за предыдущий год.
Также авторы письма предлагают сократить срок принятия закона до 1 марта 2026 г.
Источник агентства рассказал, что участники рынка интернет-торговли присоединились к традиционной рознице, так как онлайн-игрокам трудно держать ценовую конкуренцию с такими крупными маркетплейсами, как Wildberries и Ozon. По словам другого источника, маркетплейсы получают деньги на скидки за счет повышения комиссий продавцов.
По мнению представителя пресс-службы Wildberries & Russ, существующая редакция проекта о платформенной экономике сбалансирована и учитывает позицию участников рынка. Он также выразил мнение, что участникам рынка потребуется время для подготовки к исполнению новых требований, в связи с этим сокращение срока начала действия документа – «нежизнеспособная инициатива». Кроме того, ценообразование на Wildberries определяет только продавец, а площадка имеет право лишь предоставить дополнительно скидку за собственный счет, добавил он.
Законопроект о платформенной экономике был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 3 июля. Документ вводит понятия «платформенной экономики» и «цифровой платформы», а также посреднических цифровых платформ. Автором инициативы стало правительство РФ. В феврале зампредседателя – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко говорил, что специальное регулирование цифровых платформ нужно для защиты потребителей от покупки опасных для здоровья и несертифицированных товаров. Оно также направлено на создание удобных сервисов и обеспечение предсказуемости во взаимодействии граждан и бизнеса с такими платформами.