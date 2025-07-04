Онлайн-продавцы и торговые сети потребовали регулировать скидки на WB и Ozon

По мнению представителя пресс-службы Wildberries & Russ, существующая редакция проекта о платформенной экономике сбалансирована и учитывает позицию участников рынка. Он также выразил мнение, что участникам рынка потребуется время для подготовки к исполнению новых требований, в связи с этим сокращение срока начала действия документа – «нежизнеспособная инициатива». Кроме того, ценообразование на Wildberries определяет только продавец, а площадка имеет право лишь предоставить дополнительно скидку за собственный счет, добавил он.