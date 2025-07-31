Суверенный рейтинг как мягкая силаПочему китайские агентства занизили оценку России
Китайское рейтинговое агентство CCXI (30% принадлежит Moody’s) в мае присвоило России суверенный рейтинг iВВВ+ – это первое подобное действие с момента приостановки рейтингового обслуживания «большой тройкой» американских агентств в 2022 г. Месяц спустя еще одно агентство из КНР, CSСI Pengyuan (далее Pengyuan), присвоило России рейтинг А- – на ступень выше.
Суверенный рейтинг отражает способность и готовность обслуживать финансовые обязательства в течение установленного периода. Это инструмент мягкой силы: как заметил Михаил Фридман, «Moody’s может разрушить страну, понизив рейтинг ее облигаций». Понижение суверенного рейтинга может привести к пересмотру рейтингов тысяч компаний в рамках юрисдикции.
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