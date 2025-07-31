Суверенный рейтинг как мягкая сила

Суверенный рейтинг отражает способность и готовность обслуживать финансовые обязательства в течение установленного периода. Это инструмент мягкой силы: как заметил Михаил Фридман, «Moody’s может разрушить страну, понизив рейтинг ее облигаций». Понижение суверенного рейтинга может привести к пересмотру рейтингов тысяч компаний в рамках юрисдикции.