Склады оживились

В Московском регионе подскочил спрос на склады. Если в I квартале рынок почти не подавал признаков жизни, а во втором какое-то подобие активности обеспечили несколько крупных сделок, то за июль – сентябрь, по предварительным данным NF Group и Remain, в Москве и области было арендовано и продано более чем на 40% больше логопарков, чем за все первое полугодие 2026 г. А год к году по сравнению с III кварталом 2025 г. поглощение, по статистике IBC Real Estate, выросло аж в 3 раза.