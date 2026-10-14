Склады оживились

Склады оживилисьНо пока это не стало признаком хорошей конъюнктуры
В Московском регионе подскочил спрос на склады. Если в I квартале рынок почти не подавал признаков жизни, а во втором какое-то подобие активности обеспечили несколько крупных сделок, то за июль – сентябрь, по предварительным данным NF Group и Remain, в Москве и области было арендовано и продано более чем на 40% больше логопарков, чем за все первое полугодие 2026 г. А год к году по сравнению с III кварталом 2025 г. поглощение, по статистике IBC Real Estate, выросло аж в 3 раза.
Причины очевидны даже для тех, кто не интересуется складской недвижимостью. Компаниям нужно возместить площади, уничтоженные беспилотниками в последние месяцы. А те, кто ничего не терял, стремятся избежать такого развития событий и меняют логистические модели. Например, уходят с маркетплейсов, арендуя собственные площади, желательно подальше от них. Арендуют много маленьких складов вместо одного большого. Или передают логистику на откуп специализированным компаниям, которые, в свою очередь, расширяют свои возможности по хранению товаров. По словам консультантов, на фоне происходящего все большей популярностью пользуются дорогие площади внутри МКАД и поближе к аэропортам.
Инженерная мысль тоже не стоит на месте: появляются проекты логопарков с бетонными перекрытиями. Правда, себестоимость их строительства на 20–30% выше обычных, говорит руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Некоторые игроки идут еще дальше. Например, управляющий директор ХСА | Industrial Александр Никишов заявил о планах строить технопарки с подземной частью. Там точно не достанут.
На ставках вся эта активность пока отражается слабо. В лучшем случае их падение несколько притормозилось. Зато тарифы на страхование складов из-за воздушных налетов выросли в разы. И рынок в целом пока не блещет оптимизмом: большинство компаний не стремятся расширять свою деятельность в условиях неопределенности, а чрезвычайного спроса вряд ли хватит надолго. Если, конечно, склады не продолжат бомбить.