В дело вступают агенты

В дело вступают агентыКак меняется поиск в эпоху искусственного интеллекта
Все чаще пользователи ищут информацию через нейросети или читают ИИ-сводки, не переходя на специализированные ресурсы. Это уже отражается на экономике поиска. Растущая популярность ИИ-агентов может вывести эти изменения на новый уровень и радикально изменить структуру интернета
Еще пять лет назад, выбирая посудомоечную машину онлайн, человек просматривал десятки вкладок: обзоры на профильных сайтах, интернет-магазины. Сегодня он вводит запрос и вместо набора ссылок часто получает готовый ответ: список моделей с их преимуществами и недостатками. По данным исследовательского центра Pew, в 2025 г. такая сводка сопровождала почти одну пятую всех запросов в Google.
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