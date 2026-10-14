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В дело вступают агенты

Как меняется поиск в эпоху искусственного интеллекта
Елизавета Ермакова , руководитель центра исследований и аналитики MWS AI

Все чаще пользователи ищут информацию через нейросети или читают ИИ-сводки, не переходя на специализированные ресурсы. Это уже отражается на экономике поиска. Растущая популярность ИИ-агентов может вывести эти изменения на новый уровень и радикально изменить структуру интернета

Еще пять лет назад, выбирая посудомоечную машину онлайн, человек просматривал десятки вкладок: обзоры на профильных сайтах, интернет-магазины. Сегодня он вводит запрос и вместо набора ссылок часто получает готовый ответ: список моделей с их преимуществами и недостатками. По данным исследовательского центра Pew, в 2025 г. такая сводка сопровождала почти одну пятую всех запросов в Google.

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