В дело вступают агенты

Еще пять лет назад, выбирая посудомоечную машину онлайн, человек просматривал десятки вкладок: обзоры на профильных сайтах, интернет-магазины. Сегодня он вводит запрос и вместо набора ссылок часто получает готовый ответ: список моделей с их преимуществами и недостатками. По данным исследовательского центра Pew, в 2025 г. такая сводка сопровождала почти одну пятую всех запросов в Google.