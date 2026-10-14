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Контроль без обратной связи

Работодателей необходимо уведомлять о включении иностранных сотрудников в реестр контролируемых лиц
Анна Минушкина , адвокат коллегии Москвы «Минушкина и партнеры»

Цифровизация в миграционной сфере позволяет государству быстрее выявлять нарушения и принимать меры реагирования. При этом эффективность такой системы зависит не только от объема информации, которой располагают государственные органы, но и от того, получает ли необходимую информацию работодатель, который обязан учитывать изменение правового положения иностранного работника.

С 5 февраля 2025 г. в РФ начал действовать реестр контролируемых лиц (РКЛ). В него включаются иностранные граждане, утратившие законные основания для пребывания или проживания в России. Основания могут быть различными: истечение срока пребывания, аннулирование документов, назначение наказания в виде административного выдворения, решение о депортации, о неразрешении въезда и др.

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