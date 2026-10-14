Контроль без обратной связи

Цифровизация в миграционной сфере позволяет государству быстрее выявлять нарушения и принимать меры реагирования. При этом эффективность такой системы зависит не только от объема информации, которой располагают государственные органы, но и от того, получает ли необходимую информацию работодатель, который обязан учитывать изменение правового положения иностранного работника.