Контроль без обратной связи

Контроль без обратной связиРаботодателей необходимо уведомлять о включении иностранных сотрудников в реестр контролируемых лиц
Цифровизация в миграционной сфере позволяет государству быстрее выявлять нарушения и принимать меры реагирования. При этом эффективность такой системы зависит не только от объема информации, которой располагают государственные органы, но и от того, получает ли необходимую информацию работодатель, который обязан учитывать изменение правового положения иностранного работника.
С 5 февраля 2025 г. в РФ начал действовать реестр контролируемых лиц (РКЛ). В него включаются иностранные граждане, утратившие законные основания для пребывания или проживания в России. Основания могут быть различными: истечение срока пребывания, аннулирование документов, назначение наказания в виде административного выдворения, решение о депортации, о неразрешении въезда и др.