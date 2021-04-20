Group-IB предупредила о подготовке глобальной кибератаки Facebook Messenger
«В апреле 2021 г. число фейковых постов в Facebook, предлагающих установить "последнее обновление" мессенджера, достигло 5700. Атаке подверглись пользователи из 84 стран мира, в том числе России, Европы, Азии, региона MEA, Северной и Южной Америки», — уточнили в компании.
Как выяснили специалисты Group-IB, мошенники распространяли ссылки на скачивание несуществующего «обновления» Facebook Messenger через примерно 1000 аккаунтов в Facebook, рассылали сообщения и названия, созвучные мессенджеру. Ссылка в сообщении вела на фишинговый сайт с фиктивной формой авторизации, по заполнении которой жертва рисковала потерять доступ к своему собственному аккаунту.
Кроме того, так мошенники получали персональные данные, которые в дальнейшем могли быть использованы для вымогательства.
Ранее компания Devicelock предупредила о возможной массовой кибератаке на счета россиян в мае. Мошенники смогут перехватить смс банковских клиентов с данными для авторизации в приложениях банков. Это было установлено после появления в даркнете объявления о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи, который дает доступ к его трафику и позволит мошенникам перехватывать смс банковских клиентов. По данным компании, в апреле такой доступ с большой вероятностью получил покупатель из стран СНГ.