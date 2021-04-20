Group-IB предупредила о подготовке глобальной кибератаки Facebook Messenger

Ранее компания Devicelock предупредила о возможной массовой кибератаке на счета россиян в мае. Мошенники смогут перехватить смс банковских клиентов с данными для авторизации в приложениях банков. Это было установлено после появления в даркнете объявления о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи, который дает доступ к его трафику и позволит мошенникам перехватывать смс банковских клиентов. По данным компании, в апреле такой доступ с большой вероятностью получил покупатель из стран СНГ.