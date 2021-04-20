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Group-IB предупредила о подготовке глобальной кибератаки Facebook Messenger

Ведомости

Group-IB предупредила Facebook о масштабной атаке на пользователей Facebook Messenger в 84 странах мира, включая Россию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«В апреле 2021 г. число фейковых постов в Facebook, предлагающих установить "последнее обновление" мессенджера, достигло 5700. Атаке подверглись пользователи из 84 стран мира, в том числе России, Европы, Азии, региона MEA, Северной и Южной Америки», — уточнили в компании.

Как выяснили специалисты Group-IB, мошенники распространяли ссылки на скачивание несуществующего «обновления» Facebook Messenger через примерно 1000 аккаунтов в Facebook, рассылали сообщения и названия, созвучные мессенджеру. Ссылка в сообщении вела на фишинговый сайт с фиктивной формой авторизации, по заполнении которой жертва рисковала потерять доступ к своему собственному аккаунту.

Кроме того, так мошенники получали персональные данные, которые в дальнейшем могли быть использованы для вымогательства.

Ранее компания Devicelock предупредила о возможной массовой кибератаке на счета россиян в мае. Мошенники смогут перехватить смс банковских клиентов с данными для авторизации в приложениях банков. Это было установлено после появления в даркнете объявления о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи, который дает доступ к его трафику и позволит мошенникам перехватывать смс банковских клиентов. По данным компании, в апреле такой доступ с большой вероятностью получил покупатель из стран СНГ.

Ранее по теме: Специалисты сообщили о риске атаки мошенников на счета россиян в мае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных