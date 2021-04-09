Специалисты сообщили о риске атаки мошенников на счета россиян в мае

В ВТБ изданию сообщили, что знают о рисках перехвата мошенниками сообщений клиентов, однако принятые меры не позволят хакерам получить доступ к счетам клиентов. В ПСБ и УБРиР отметили, что кода подтверждения из смс недостаточно для входа в интернет-банк, нужно знать также логин и пароль. Представители сотовых операторов не ответили на запросы изданий.