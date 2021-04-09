Специалисты сообщили о риске атаки мошенников на счета россиян в мае
Хакеры могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи и провести в мае атаку на счета россиян, сообщили «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock. Мошенники смогут перехватить смс банковских клиентов с данными для авторизации в приложениях банков.
В компании пояснили, что в начале марта в даркнете продавался доступ к коммутатору одного из операторов мобильной связи, который дает доступ к его трафику и позволит мошенникам перехватывать смс банковских клиентов. По данным компании, в апреле такой доступ с большой вероятностью получил покупатель из стран СНГ.
С помощью коммутатора хакеры могут перехватывать смс от банков, почтовых сервисов и электронных кошельков. Затем мошенники могут зайти в личные кабинеты банковских клиентов и украсть деньги жертвы, пояснила гендиректор «Смарт Лайн Инк» — производителя систем DeviceLock Олеся Ярмоленко. Другие компании, специализирующиеся на кибербезопасности, подтвердили риск атаки.
В ВТБ изданию сообщили, что знают о рисках перехвата мошенниками сообщений клиентов, однако принятые меры не позволят хакерам получить доступ к счетам клиентов. В ПСБ и УБРиР отметили, что кода подтверждения из смс недостаточно для входа в интернет-банк, нужно знать также логин и пароль. Представители сотовых операторов не ответили на запросы изданий.