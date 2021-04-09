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Специалисты сообщили о риске атаки мошенников на счета россиян в мае

Ведомости

Хакеры могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи и провести в мае атаку на счета россиян, сообщили «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock. Мошенники смогут перехватить смс банковских клиентов с данными для авторизации в приложениях банков.

В компании пояснили, что в начале марта в даркнете продавался доступ к коммутатору одного из операторов мобильной связи, который дает доступ к его трафику и позволит мошенникам перехватывать смс банковских клиентов. По данным компании, в апреле такой доступ с большой вероятностью получил покупатель из стран СНГ.

С помощью коммутатора хакеры могут перехватывать смс от банков, почтовых сервисов и электронных кошельков. Затем мошенники могут зайти в личные кабинеты банковских клиентов и украсть деньги жертвы, пояснила гендиректор «Смарт Лайн Инк» — производителя систем DeviceLock Олеся Ярмоленко. Другие компании, специализирующиеся на кибербезопасности, подтвердили риск атаки.

В ВТБ изданию сообщили, что знают о рисках перехвата мошенниками сообщений клиентов, однако принятые меры не позволят хакерам получить доступ к счетам клиентов. В ПСБ и УБРиР отметили, что кода подтверждения из смс недостаточно для входа в интернет-банк, нужно знать также логин и пароль. Представители сотовых операторов не ответили на запросы изданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных