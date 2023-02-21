Бывший замглавы разведки НАТО оценил послание Путина Федеральному собранию

«Это хорошая речь, даже очень хорошая речь, потому что это не речь для нас. Надо помнить о том, что мы немного живем в одной банке, но против Путина выступает едва ли одна треть стран мира. Так что оставшиеся две трети – или нейтральные, или поддерживающие Россию – хотят слышать определенные вещи», – сказал Стружик.