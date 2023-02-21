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Бывший замглавы разведки НАТО оценил послание Путина Федеральному собранию

Ведомости

Бывший заместитель руководителя управления разведки международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик назвал послание президента России Владимира Путина хорошей речью. Об этом он заявил в эфире польского радио RMF.

«Это хорошая речь, даже очень хорошая речь, потому что это не речь для нас. Надо помнить о том, что мы немного живем в одной банке, но против Путина выступает едва ли одна треть стран мира. Так что оставшиеся две трети – или нейтральные, или поддерживающие Россию – хотят слышать определенные вещи», – сказал Стружик.

Польский генерал добавил, что слова Путина об империализме Соединенных Штатов являются «посланием» правым партиям стран Евросоюза, в частности во Франции и Италии. По мнению Стружика, это позволит сохранить уровень поддержки на Западе, который сегодня есть у президента.

21 февраля Путин выступил с посланием к Федеральном собранию. В ходе обращения президент объявил об односторонней приостановке Россией участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который был подписан с США и продлен 26 января 2021 г. Кроме этого, Путин обвинил западные страны в причастности к планам нанесения ударов по России. По его словам, беспилотники были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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