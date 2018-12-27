Имитация общения с действительностью

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

«Она [работа по национальным проектам] должна для каждого министра, для заместителя председателя правительства воплощаться в ежедневную практическую деятельность: проведение необходимых совещаний, согласований и контрольных мероприятий с выездом на места». Дмитрий Медведев, председатель правительства

Призыв отправиться в народ входит в моду и постепенно нисходит по вертикали власти. Сначала президент Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву познакомиться с реальной жизнью, посмотреть, что происходит по отраслям и регионам. И теперь уже Медведев торопит своих заместителей и министров – поезжайте, займитесь «ежедневной практической» работой по нацпроектам, проводите «совещания, согласования и контрольные мероприятия с выездом на места». Буквально «утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ», т. е. нацпроект.

К середине января правительственный десант должен представить Медведеву график поездок. А потом этот призыв понесется дальше по бюрократическим цепочкам, чтобы материализовываться в виде тонн отчетов, протоколов, поручений, докладов.