«Унесенные ветром» против «Паразитов»
Впитав американскую эффективность и поднявшись экономически, другие страны теперь тоже предлагают миру качественную продукцию — это реальность
Какая ужасная награда киноакадемии... У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем Унесенных ветром...
Дональд Трамп, безусловный лидер процесса экономической антиглобализации, попытался перенести свои достижения в торговых войнах и защите «наших прекрасных фермеров и трудолюбивых рабочих» на самое массовое из искусств. И выступил в защиту американского кино от нашествия всяких корейских паразитов. Точнее, «Паразитов».
А также поддержал традиционные американские ценности, каковыми наравне с прекрасными фермерами и трудолюбивыми рабочими являются звезды классического фильма Вивьен Ли и Кларк Гейбл, осудив ужасного Пона Джунхо с его остросоциальной сатирой.
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