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«Унесенные ветром» против «Паразитов»

Впитав американскую эффективность и поднявшись экономически, другие страны теперь тоже предлагают миру качественную продукцию — это реальность
Михаил Оверченко
Какая ужасная награда киноакадемии... У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем Унесенных ветром...
Дональд Трамп президент США

Дональд Трамп, безусловный лидер процесса экономической антиглобализации, попытался перенести свои достижения в торговых войнах и защите «наших прекрасных фермеров и трудолюбивых рабочих» на самое массовое из искусств. И выступил в защиту американского кино от нашествия всяких корейских паразитов. Точнее, «Паразитов».

А также поддержал традиционные американские ценности, каковыми наравне с прекрасными фермерами и трудолюбивыми рабочими являются звезды классического фильма Вивьен Ли и Кларк Гейбл, осудив ужасного Пона Джунхо с его остросоциальной сатирой.

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