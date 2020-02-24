«Унесенные ветром» против «Паразитов»

Дональд Трамп, безусловный лидер процесса экономической антиглобализации, попытался перенести свои достижения в торговых войнах и защите «наших прекрасных фермеров и трудолюбивых рабочих» на самое массовое из искусств. И выступил в защиту американского кино от нашествия всяких корейских паразитов. Точнее, «Паразитов».