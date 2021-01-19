Тотальное озеленение Total

Тотальное озеленение TotalПокупка 20% Adani Green Energy – уже третья за январь сделка компании в области возобновляемых источников энергии
Индия – подходящее место для воплощения нашей стратегии энергетического перехода.
Французский нефтегазовый гигант Total объявил 18 января о приобретении 20% акций индийской компании Adani Green Energy, мирового лидера сектора солнечной энергетики. Сумма сделки составила $2,5 млрд.
Adani Green Energy – дочерняя компания конгломерата Adani Group миллиардера Гаутама Адани. За 2020 г. котировки акций Adani Green Energy выросли почти в 5 раз – со 198 индийских рупий ($2,7) до 950 рупий ($13), а капитализация компании достигла $20,25 млрд. Total, покупая акции, получила скидку почти 40%, сообщает Financial Times. По условиям сделки Total также получит место в совете директоров Adani Green Energy и 50% портфеля действующих активов компании в сфере солнечной энергетики, общая мощность которых составляет 2,35 ГВт.
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