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Тотальное озеленение Total

Покупка 20% Adani Green Energy – уже третья за январь сделка компании в области возобновляемых источников энергии
Екатерина Максимушкина
Индия – подходящее место для воплощения нашей стратегии энергетического перехода.
Патрик Пуянне гендиректор Total

Французский нефтегазовый гигант Total объявил 18 января о приобретении 20% акций индийской компании Adani Green Energy, мирового лидера сектора солнечной энергетики. Сумма сделки составила $2,5 млрд.

Adani Green Energy – дочерняя компания конгломерата Adani Group миллиардера Гаутама Адани. За 2020 г. котировки акций Adani Green Energy выросли почти в 5 раз – со 198 индийских рупий ($2,7) до 950 рупий ($13), а капитализация компании достигла $20,25 млрд. Total, покупая акции, получила скидку почти 40%, сообщает Financial Times. По условиям сделки Total также получит место в совете директоров Adani Green Energy и 50% портфеля действующих активов компании в сфере солнечной энергетики, общая мощность которых составляет 2,35 ГВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных