Для «Медузы» статус иноагента уже обернулся потерей денег

Для «Медузы» статус иноагента уже обернулся потерей денегРегистрация издания вне России не спасла его от жесткости российских законов
Минюст России объявил нас иностранным агентом. Из-за этого мы потеряли рекламодателей. Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас.
Минюст внес «Медузу» в реестр иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов». Точнее, в реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. Это решение – не просто формальность. Теперь каждую свою публикацию «Медуза» вынуждена помечать так: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Иначе «Медузе» будут грозить санкции.
Требование закона издание решило выполнять, но от негативных последствий для бизнеса это ее все равно не уберегло. «Минюст России объявил нас «иностранным агентом». Из-за этого мы потеряли рекламодателей. Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас», – сообщила 29 апреля редакция «Медузы». Фактически речь идет об угрозе остановки проекта.