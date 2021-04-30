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Для «Медузы» статус иноагента уже обернулся потерей денег

Регистрация издания вне России не спасла его от жесткости российских законов
Максим Иванов Тимур Бордюг
Минюст России объявил нас иностранным агентом. Из-за этого мы потеряли рекламодателей. Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас.
Редакция «Медузы»

Минюст внес «Медузу» в реестр иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов». Точнее, в реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. Это решение – не просто формальность. Теперь каждую свою публикацию «Медуза» вынуждена помечать так: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Иначе «Медузе» будут грозить санкции.

Требование закона издание решило выполнять, но от негативных последствий для бизнеса это ее все равно не уберегло. «Минюст России объявил нас «иностранным агентом». Из-за этого мы потеряли рекламодателей. Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас», – сообщила 29 апреля редакция «Медузы». Фактически речь идет об угрозе остановки проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных