Для «Медузы» статус иноагента уже обернулся потерей денег

Минюст внес «Медузу» в реестр иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранных агентов». Точнее, в реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. Это решение – не просто формальность. Теперь каждую свою публикацию «Медуза» вынуждена помечать так: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Иначе «Медузе» будут грозить санкции.