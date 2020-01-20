Сбербанк разрешит клиентам дарить бонусы «Спасибо» друг другу
С февраля держатели платежных карт Сбербанка, участники его программы лояльности, получат возможность переводить друг другу по номеру телефона накопленные, но непотраченные бонусы «Спасибо», следует из новой версии программы «Спасибо от Сбербанка» на ее сайте. Это «Ведомостям» подтвердил представитель оператора программы, 100%-ной «дочки» Сбербанка – Центра программ лояльности.
«С 1 февраля мы запускаем абсолютно новую платформу «Спасибо от Сбербанка», которая объединит в едином интерфейсе наше мобильное приложение, сайт и все порталы программы лояльности. Сервис по переводу бонусов будет доступен в новом мобильном приложении «Спасибо Х» и обновленном сайте. Сейчас эти ресурсы работают в тестовом режиме, к началу февраля станут доступны для всех участников программы», – объяснил гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
Подарок не для всех
Воспользоваться сервисом перевода бонусов смогут не все карточные клиенты Сбербанка. С июля 2018 г. участники программы «Спасибо от Сбербанка» разделены по четырем уровням привилегий (от минимального «Спасибо» до максимального «Больше, чем спасибо») в зависимости от транзакционного поведения. Чем выше уровень, тем выше процент начисления бонусов и разнообразнее возможности для их использования.