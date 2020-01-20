Сбербанк разрешит клиентам дарить бонусы «Спасибо» друг другу

«С 1 февраля мы запускаем абсолютно новую платформу «Спасибо от Сбербанка», которая объединит в едином интерфейсе наше мобильное приложение, сайт и все порталы программы лояльности. Сервис по переводу бонусов будет доступен в новом мобильном приложении «Спасибо Х» и обновленном сайте. Сейчас эти ресурсы работают в тестовом режиме, к началу февраля станут доступны для всех участников программы», – объяснил гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.