Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Максим Стулов / Ведомости

Не прошло и года после глобальной реновации бонусной программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а госбанк вновь меняет ее условия. На этот раз преимущественно в выгодную для клиентов сторону.

С 1 июня существенно упрощаются условия программы «Спасибо от Сбербанка», сообщила «Ведомостям» пресс-служба Центра программ лояльности (оператора программы). Самые важные изменения касаются условий, которые нужно выполнять держателям карт Сбербанка для получения повышенных бонусов и больших привилегий, лимитов начисления «Спасибо», а также списка категорий покупок с повышенными бонусами.

Заданий будет меньше

Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо» – в обновленной версии сохранятся. От них зависит размер начисления бонусов и возможности их использования, их действие распространяется на все карты Сбербанка, кроме Сберкарты и карт с программами «Аэрофлот бонус».

Но переход держателей карт на более высокие уровни теперь существенно упростится: вместо 4–10 заданий (в зависимости от уровня) нужно будет выполнять всего 2–4, следует из новых условий программы.

К примеру, для уровня «Большое спасибо» (на нем помимо бонусов от партнеров клиент получает от банка 0,5% от суммы любой покупки бонусами «Спасибо») теперь достаточно ежемесячно совершать покупки на 5000 руб. и безналично тратить с карты больше, чем снимать. Ранее также было необходимо поддерживать среднемесячный остаток на карте 10 000 руб. или использовать не менее 10% лимита кредитки.

На высшем уровне привилегий «Больше, чем спасибо» с 1 июня нужно будет ежемесячно тратить по карте от 5000 руб., снимать наличными не более 15% общей суммы транзакций, совершать платежи через Сбербанк-онлайн (засчитываются также автоплатежи) и хотя бы раз в месяц пополнять либо открывать вклад в Сбербанке. «Пополнением вклада будут считаться также автоматические перечисления, например, части зарплаты или пенсии с карты на Сберсчет», – уточняет представитель Центра программ лояльности (оператор «Спасибо от Сбербанка»). Прежде клиентам этого уровня также требовалось поддерживать остаток на карте 10 000 руб., использовать как минимум половину кредитного лимита карты, оплачивать покупки бонусами на сайте программы, не платить в отделениях и банкоматах банка. «Больше, чем спасибо» дает клиенту бонусы от партнеров, 0,5% за любые покупки и повышенные (до 20%) бонусы в четырех категориях покупок от банка, а также позволяет при желании обменивать «Спасибо» на рубли по курсу 2:1.

Бонусов станет больше

По новым правилам участники программы «Спасибо» максимально смогут получать в 10 раз больше повышенных бонусов в категориях, чем прежде. Лимиты начисления «Спасибо» увеличиваются с 3000 до 30 000 бонусов в квартал для «Огромное спасибо» и с 4500 до 45 000 для «Больше, чем спасибо», указывает пресс-служба.

Также с 1 июня Сбербанк несколько изменит категории покупок с начислением повышенного бонуса, из которых клиенты на уровне «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо» могут выбрать одну или две соответственно (еще столько же назначит банк). Теперь это супермаркеты, аптеки, кафе и рестораны, одежда, АЗС, спортивные товары, детство (детская одежда и игрушки), городской и пригородный транспорт, такси, салоны красоты, магазины косметики, электроника и бытовая техника, зоотовары и услуги, развлечения, театры и кино.

Количество доступных для подключения категорий повышенного бонуса в каждом из уровней, а также курс конвертации бонусов в рубли в «Больше, чем спасибо» не изменились, добавил представитель Центра программ лояльности.

Кроме того, Сбербанк сдвинул на месяц назад дату ежеквартальной смены уровней: она будет происходить в июне, сентябре, декабре и марте.

Почему Сбербанк меняет «Спасибо»

По наблюдениям экспертов Frank RG, многие банки еще два года назад стали менять простые и понятные условия программ лояльности так, чтобы поощрять правильное, с их точки зрения, поведение клиента – больше и чаще платить картой. То же в середине 2018 г. сделал Сбербанк.

После прошлогоднего обновления «Спасибо от Сбербанка» вовлеченность участников в программу выросла на 20%, а безналичный оборот по их картам – на 15%, подсчитал гендиректор Центра программ лояльности Андрей Писарев. По его словам, «миллионы клиентов кардинально изменили финансовое поведение для того, чтобы достигать новых уровней».

«Клиенты и специалисты рынка тогда позитивно оценили введение в программу Сбербанка категорий с повышенным начислением бонусов от банка, увеличение вариативности их использования (обмен бонусов на мили «Аэрофлота» и бонусы РЖД, возможность конвертаций бонусов в рубли и другое), – вспоминает советник генерального директора Frank RG Дмитрий Тарасов, – но клиентам необходимо было помнить и выполнять множество условий, после чего они сталкивались с разочаровывающим ограничением – начислением не более 1500 бонусов в месяц». По его словам, многим пользователям тогда показалось, что банк «перегнул палку».

«Мы продолжаем развивать программу и внимательно слушаем наших клиентов, поэтому теперь делаем задания для уровней проще и даем еще больше выгоды участникам. Мы хотим не просто упростить программу, но и сильнее сконцентрироваться на самых важных аспектах, которые отражают зрелое финансовое поведение: безналичной оплате и личных накоплениях», – объясняет нынешние действия банка Писарев.

По мнению Тарасова, текущее изменение «Спасибо от Сбербанка» приближает ее условия к лучшей сложившейся на рынке практике.

По данным Центра программ лояльности, на сегодняшний день в программе «Спасибо от Сбербанка» участвуют более 39 млн человек, в декабре прошлого года их было 36,9 млн. Накопленные «Спасибо» они могут обменивать на скидки в магазинах-партнерах, а также на портале программы по курсу «один бонус равен 1 руб. скидки». Партнерами программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас являются более 75 000 торговых точек.